قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة

وظائف محطة الضبعة النووية
وظائف محطة الضبعة النووية
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن وظائف محطة الضبعة النووية ، بعد أن أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات، عن إتاحة 1450 فرصة عمل جديدة داخل مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والعمالية المطلوبة بكثافة داخل موقع المشروع، في خطوة جديدة تعكس توسع الدولة في دعم المشروعات القومية الكبرى وتعزيز مشاركة العمالة المصرية داخل مواقع الإنشاءات الاستراتيجية.

محطة الضبعة النووية

التخصصات المطلوبة ورواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

بحسب بيان وزارة العمل، يشمل الإعلان مجموعة كبيرة من الوظائف الفنية والعمالية، جاءت على النحو التالي:
400 حداد مسلح
400 نجار مسلح
200 عامل عادي
150 فورمجى خرسانة
300 نجار شدة معدنية
وتبدأ الرواتب من 10 آلاف جنيه للعمالة العادية، بينما تصل إلى 13 ألف جنيه للمهن الفنية، إلى جانب حوافز شهرية وحوافز إنتاج، بما يعكس رغبة الشركات العاملة في المشروع في استقطاب العمالة الماهرة والمؤهلة.

مزايا وظائف محطة الضبعة

أوضحت وزارة العمل أن الحزمة المقدمة للعاملين الجدد داخل مشروع الضبعة النووية تأتي في إطار توفير بيئة عمل لائقة ومتكاملة، وتشمل:
سكن كامل بالقرب من موقع المشروع
وسائل انتقال داخلية من وإلى أماكن العمل
تقديم ثلاث وجبات يوميًا طوال فترة العمل
ويأتي ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة في تنظيم بيئة عمل مستقرة داخل المشروعات القومية العملاقة التي تتطلب تواجدًا دائمًا وانتظامًا عاليًا داخل موقع التنفيذ.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة لوظائف محطة الضبعة

حددت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، أبرزها أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و55 عامًا، إلى جانب ضرورة اجتياز الاختبارات الفنية التي تُجرى داخل موقع الاختبارات في الضبعة بشكل دوري.
أما المستندات المطلوبة فتشمل:
أصل شهادة اللياقة الطبية من مستشفى حكومي وصورة منها
صورة بطاقة رقم قومي سارية
صورتين شخصيتين حديثتين
وأكدت الوزارة أن اجتياز الاختبارات الفنية يمثل شرطًا أساسيًا للقبول، في ظل طبيعة العمل داخل مشروع يعد من أكبر مشروعات الطاقة في المنطقة.

أهمية مشروع محطة الضبعة النووية

يمثل مشروع محطة الضبعة النووية أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة بمصر، ولا يقتصر دوره على تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية من الكهرباء، بل يمتد ليخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العاملين في مختلف التخصصات الفنية والهندسية والعمالية.

ويُعد المشروع من أضخم المشروعات التي يتم تنفيذها في الشرق الأوسط، مما يجعله مركزًا رئيسيًا لجذب العمالة الوطنية المؤهلة.

التقديم مفتوح لمدة خمسة أيام فقط

أعلنت وزارة العمل أن باب التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام فقط، عبر الرابط الرسمي المخصص من جانب الشركة (اضغط هنا).

كما أتاحت الوزارة خطًا لتلقي الاستفسارات عبر الهاتف أو الواتساب على الرقمين:
01271817923
01553700906

توجيهات مباشرة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

أكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بضرورة توفير وظائف حقيقية للشباب المصري، وتعزيز دمج العمالة الوطنية داخل المشروعات القومية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها في التنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة في مشاريع الدولة بهدف توفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات الشباب ومهاراتهم، بما يضمن خلق مسارات مهنية مستقرة داخل قطاعات الطاقة والبناء.

استمرار جهود الدولة في دعم العمالة الوطنية

وتؤكد الوزارة أن الإعلان الجديد يُعد خطوة مهمة لتعزيز دور العمالة داخل المشاريع القومية، وبخاصة تلك التي تمثل أهمية استراتيجية كبرى، مثل إنشاء محطة الضبعة النووية التي تُعد صرحًا تنمويًا يشكل مستقبل إنتاج الطاقة في مصر.

محطة الضبعة وظائف محطة الضبعة وظائف محطة الضبعة النووية فرصة عمل جديدة العمالة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

الرئيس السوري

الشرع يلتقي المبعوث الأمريكي: ناقشنا التطورات والقضايا المشتركة

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشارك فى منتدى أعمال لغرفة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات الألمانية

ترامب والشرع

ترامب: أحمد الشرع يسعى لضمان علاقات مزدهرة بين سوريا وإسرائيل

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد