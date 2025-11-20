رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية ستكون لها تأثير على تطوير الطاقة بمصر

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن مشروع محطة الضبعة النووية سيسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يحقق دخلاً سنويًا يتراوح بين 2 و 3 مليارات دولار.

توفير الطاقة وتعزيز الاقتصاد المصري

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن تركيب غطاء مفاعل الضبعة النووي يعد خطوة هامة نحو الانتهاء من المشروع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية العد التنازلي لإتمام المشروع العملاق. وأكد أن هذه المحطة النووية ستسهم بشكل كبير في توفير الطاقة وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أن هذا المشروع يعد تحققًا لحلم طالما راود المصريين منذ منتصف القرن الماضي، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة والإرادة القوية جعلت من هذا الحلم واقعًا. وأضاف أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير على تطوير قطاع الطاقة في مصر.