مدبولي: الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 50 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تركيب غطاء ضغط مفاعل الضبعة النووي يعني بدء العد التنازلي لقرب الانتهاء من هذا المشروع العملاق.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طفرة وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.



وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية، وأن الرئيس السيسي يولي اهتماما مكثفا بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأن حجم الإنتاج من اللحوم والألبان تخطى نسبة 60 بالمئة من الطلب المحلي.

