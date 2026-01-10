نائب محافظ المنيا ينتقل إلى موقع حادث مصرع 11 عاملا بالمحاجر وإصابة 9 .. صور

انتقل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إلى موقع حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل تحمل عددا من عمال المحاجر وسيارة نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين الصفا، وذلك فور تلقي مركز السيطرة بلاغًا بوقوع الحادث.

وتابع نائب المحافظ ميدانيًا أعمال الإسعاف والإنقاذ،يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا، حيث جرى الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إخلاء 9 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب 11 حالة وفاة، جرى نقل 8 حالات إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، و3 حالات إلى مستشفى الحميات .

وعقب ذلك، قام نائب المحافظ بزيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.