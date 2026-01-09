فوائد الكاكاو لمرضى الضغط .. كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم؟

في ظل تزايد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم حول العالم، تتجه الأنظار إلى بعض الأطعمة الطبيعية التي قد تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ومن بينها الكاكاو.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

وقد كشفت دراسات حديثة أن الكاكاو، خاصة الغني بمركبات الفلافانولات، قد يلعب دورًا داعمًا في خفض ضغط الدم عند تناوله باعتدال ضمن نمط حياة صحي.



وذكر موقع PubMed عن فوائد الكاكاو على مرضى ضغط الدم، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك:

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافانولات التي تساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

ـ تحسين مرونة الشرايين:

وأظهرت الأبحاث أن تناول الكاكاو بانتظام قد يحسن من مرونة الأوعية الدموية، وهو عامل مهم للحفاظ على ضغط دم صحي وتقليل العبء على القلب.

ـ خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي:

وفقًا لتحليلات علمية شملت عدة دراسات، أدى استهلاك منتجات الكاكاو الغنية بالفلافانول إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم يتراوح بين 2 و4 ملليمترات زئبق لدى بعض الأشخاص، سواء المصابين بارتفاع الضغط أو الأصحاء.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

ـ تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي:

تشير دراسات أخرى إلى أن الكاكاو قد يساهم في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي المرتبطين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

ما أفضل طريقة لتناول الكاكاو لمرضى الضغط؟

ـ اختيار الكاكاو الخام أو الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%.

ـ تجنب الأنواع الغنية بالسكر والدهون المشبعة، لأن الإفراط فيها قد يقلل الفوائد الصحية.

ـ تناول الكاكاو باعتدال، كجزء من نظام غذائي متوازن، وليس كبديل للعلاج الدوائي.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

تحذير مهم

ويؤكد الخبراء أن تأثير الكاكاو على ضغط الدم محدود، ولا يغني عن الأدوية أو النصائح الطبية، خاصة لمرضى الضغط المزمن.

لذا يجب استشارة الطبيب قبل إدخال أي تغيير غذائي ملحوظ، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة.