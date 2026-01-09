قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمم أفريقيا | مهند لاشين: مواجهة كوت ديفوار صعبة.. وسنقدم مباراة كبيرة
مالي عينى.. فرح الموجي تطرح أحدث أغانيها بعد زواجها من أحمد جمال
أجواء روحانية قبل إحياء ذكرى مولد السيدة زينب .. شاهد
عمرو أديب: ما يحدث بالمنطقة استنزاف للموارد.. وتاجر السلاح المستفيد الوحيد
ترامب: شركات النفط الأمريكية ستعتمد على العمال الفنزويليين
ترامب يدعو الصين وروسيا لشراء النفط من الولايات المتحدة
دورتموند يتعادل مع فرانكفورت 3-3 في الدوري الألماني
فوائد الكاكاو لمرضى الضغط .. كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم؟
بعد اعتقال مادورو .. ترامب: فنزويلا أصبحت حليفًا
إسماعيل صيباري يفوز بجائزة رجل مباراة المغرب ضد الكاميرون بربع نهائي أمم إفريقيا
المرض ينهك الإنسان.. فاروق حسني يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية
أسامة فيصل : مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة.. ونتمنى من الجمهور مساندتنا.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد الكاكاو لمرضى الضغط .. كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم؟

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟
كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟
آية التيجي

في ظل تزايد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم حول العالم، تتجه الأنظار إلى بعض الأطعمة الطبيعية التي قد تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ومن بينها الكاكاو.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

وقد كشفت دراسات حديثة أن الكاكاو، خاصة الغني بمركبات الفلافانولات، قد يلعب دورًا داعمًا في خفض ضغط الدم عند تناوله باعتدال ضمن نمط حياة صحي.
 

وذكر موقع PubMed عن فوائد الكاكاو على مرضى ضغط الدم، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك:

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافانولات التي تساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

ـ تحسين مرونة الشرايين:

وأظهرت الأبحاث أن تناول الكاكاو بانتظام قد يحسن من مرونة الأوعية الدموية، وهو عامل مهم للحفاظ على ضغط دم صحي وتقليل العبء على القلب.

ـ خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي:
وفقًا لتحليلات علمية شملت عدة دراسات، أدى استهلاك منتجات الكاكاو الغنية بالفلافانول إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم يتراوح بين 2 و4 ملليمترات زئبق لدى بعض الأشخاص، سواء المصابين بارتفاع الضغط أو الأصحاء.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

ـ تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي:
تشير دراسات أخرى إلى أن الكاكاو قد يساهم في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي المرتبطين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

ما أفضل طريقة لتناول الكاكاو لمرضى الضغط؟

ـ اختيار الكاكاو الخام أو الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%.

ـ تجنب الأنواع الغنية بالسكر والدهون المشبعة، لأن الإفراط فيها قد يقلل الفوائد الصحية.

ـ تناول الكاكاو باعتدال، كجزء من نظام غذائي متوازن، وليس كبديل للعلاج الدوائي.

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

تحذير مهم

ويؤكد الخبراء أن تأثير الكاكاو على ضغط الدم محدود، ولا يغني عن الأدوية أو النصائح الطبية، خاصة لمرضى الضغط المزمن.

لذا يجب استشارة الطبيب قبل إدخال أي تغيير غذائي ملحوظ، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة.

فوائد الكاكاو للضغط الكاكاو وخفض ضغط الدم الشوكولاتة الداكنة وضغط الدم أطعمة تخفض ضغط الدم الكاكاو وصحة القلب الفلافانولات في الكاكاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

منتخب المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالفوز على الكاميرون 2-0

منتخب مصر

حماس في مران منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

تدريبات منتخب مصر

تدريبات خاصة لحراس منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

بالصور

فوائد الكاكاو لمرضى الضغط .. كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم؟

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟
كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟
كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟

عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد