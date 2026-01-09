حسبي الله ونعم الوكيل| والدة السباح يوسف تنهار على الهواء

انهارت فاتن إبراهيم والدة السباح يوسف ضحية غرق بطولة الجمهورية، على الهواء أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

وقالت فاتن إبراهيم والدة السباح يوسف ضحية غرق بطولة الجمهورية، :"حسبي الله ونعم الوكيل والقضاء المصري هجيب ليا حقي، ومن المسؤول عن هذه الكارثة وتعين المسؤولين عن البطولة".

واضافت فاتن إبراهيم والدة السباح يوسف ضحية غرق بطولة الجمهورية، لن اترك حق ابني القضاء هجيب حقي، والحكم العام والمنقذين والمشرفين والعدد أربعة محبوسين في هذه القضية".