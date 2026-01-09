قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمم أفريقيا | مهند لاشين: مواجهة كوت ديفوار صعبة.. وسنقدم مباراة كبيرة
مالي عينى.. فرح الموجي تطرح أحدث أغانيها بعد زواجها من أحمد جمال
أجواء روحانية قبل إحياء ذكرى مولد السيدة زينب .. شاهد
عمرو أديب: ما يحدث بالمنطقة استنزاف للموارد.. وتاجر السلاح المستفيد الوحيد
ترامب: شركات النفط الأمريكية ستعتمد على العمال الفنزويليين
ترامب يدعو الصين وروسيا لشراء النفط من الولايات المتحدة
دورتموند يتعادل مع فرانكفورت 3-3 في الدوري الألماني
فوائد الكاكاو لمرضى الضغط .. كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم؟
بعد اعتقال مادورو .. ترامب: فنزويلا أصبحت حليفًا
إسماعيل صيباري يفوز بجائزة رجل مباراة المغرب ضد الكاميرون بربع نهائي أمم إفريقيا
المرض ينهك الإنسان.. فاروق حسني يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية
أسامة فيصل : مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة.. ونتمنى من الجمهور مساندتنا.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مالي عينى.. فرح الموجي تطرح أحدث أغانيها بعد زواجها من أحمد جمال

أحمد جمال وزوجته فرح الموجي
أحمد جمال وزوجته فرح الموجي

طرحت المطربة فرح الموجي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "مالي عينى" عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي أولى أغانيها بعد زواجها مؤخرًا من المطرب أحمد جمال. 

أغنية "مالي عينى" لـ فرح الموجي، من ألحان زوجها المطرب أحمد جمال، وكلمات حسام سعيدمؤخرًا وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:

لو ع الكلام مافيش أكتر منه
بس المهم القلب فيه إيه
وحبيبي مهما أتكلم عنه
صعب أوصف اللي ف قلبي أنا ليه
فيه حاجات كتير تتقاس ف الدنيا
وأنا حُبي ليه عمره ما يتقاس
دا أنا مهما شافت عيني ناس تانية
بشوفه دايماً أحلى الناس
ده مالي عيني .. ومكفيني
ومريحني ومهنيني
ومعاه أنا يوم عن يوم بطلع قدام
ده نور عينيا .. وأغلى ما ليا
وطول ما نَفَسه بخير حواليا
هتمنى إيه تاني وأطلب إيه م الأيام


أحدث أغاني فرح الموجي 

في شهر أكتوبر 2025، طرح المطرب أحمد جمال أغنية "ليلة فرح" بمشاركة زوجته فرح الموجي من حفل زفافهما عبر يوتيوب.

أغنية أحمد جمال وزوجته من كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد جمال وتوزيع وسام عبد المنعم.

فرح الموجي

‎يُذكر أن فرح الموجي تنتمي لعائلة فنية عريقة، فهي ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، بينما يُعد أحمد جمال من أبرز الأصوات الغنائية الشابة في مصر، واشتهر بعد مشاركته في برنامج Arab Idol قبل أن يحقق نجاحات كبيرة في الساحة الغنائية.

فرح الموجي المطربة فرح الموجي المطرب أحمد جمال أغاني فرح الموجي

كيف يؤثر الكاكاو على ضغط الدم؟
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
علاج الإمساك
التهاب العصب السابع
