قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير أسري يكشف كيف تستغل المرأة قدراتها في العلاقات العاطفية
خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي
رودريجيز تبحث مع رؤساء البرازيل وكولومبيا العدوان الأمريكي على فنزويلا
حرائق وانفجارات قوية تهز أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ .. اعرف المواعيد
مانشستر يونايتد يبحث عن مدرب مؤقت قبل ديربي المدينة
هل يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟
إكس تستبدل علم إيران المعترف به دوليا بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق
لجنة تحكيم دولة التلاوة لـ عمر علي: فخورون بك شاركت رغم المرض وأبليت بلاءً حسنًا
حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 توقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
محافظ المنيا يستجيب لشكوى سيدة مسنة ويوفر لها الرعاية الكاملة
دولة التلاوة| أحمد حسن يحصد أعلى الدرجات.. وعمر علي يغادر المسابقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل جرام ذهب اليوم 10-1-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أقل سعر جرام ذهب استقراراً مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 10-1-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر أقل جرام ذهب

أقل سعر جرام ذهب هو من عيار 14 الأدنى فئة في محلات الصاغة.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

آخر تحديث لسعر عيار 14 

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3973 جنيها للبيع و 3993 جنيها للشراء

استقرار المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر لحالة من الاستقرار مع بدء تداولات اليوم دون أي تغيير منذ آخر تداول له مساء أمس الجمعة.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع محدود

قبل ختام تعاملات أمس؛ شهدت المشغولات الذهبية ارتفاعًا محدودًا بقيمة تبلغ  15 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

تحركات أسبوعية

قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد والكريسماس؛ فقد سعر الذهب ما يقارب من 200 جنيه على الأقل بعد صعود قارب الـ 6 آلاف جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5960 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة  نحو 6811 جنيها للبيع و 6845 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5960 جنيها للبيع و 5990 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5108 جنيهات للبيع و 5134 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3973 جنيها للبيع و 3993 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي نحو 47.68 ألف جنيه للبيع و 47.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4481 دولارا للبيع و 4482 دولارا للشراء

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

سعر الذهب العالمي 

واصلت أسعار الذهب خسائرها في الأسواق الآسيوية، متراجعة عن مكاسب حادة سجلتها في مطلع الأسبوع، في ظل قوة الدولار الأمريكي التي ضغطت على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,436.62 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,442.86 دولار للأوقية، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

الذهب

وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي وقد تعزز بيانات التوظيف الأضعف من الرهانات على خفض أسعار الفائدة، ما يدعم جاذبية الذهب كملاذ تحوطي في بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

وسجلت المعادن النفيسة والصناعية الأخرى أيضًا انخفاضات خلال تعاملات الخميس، حيث هبطت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى 76.32 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 4.3% إلى 2,207.60 دولار للأوقية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صيانة محولات واعمدة الكهرباء

قطع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بأبوقرقاص

مبادرة ستر ودفاء

ستر ودفا .. مبادرة ومعرض خيري مجاني للملابس بمطروح

خلال أعمال ترميم الهبوط الارضى

فى استجابة فورية .. ترميم الهبوط الأرضى بكوبري رأس الحكمة

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. لا تكتم مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..لا تكتم مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..لا تكتم مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..لا تكتم مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. التزم بالصدق العاطفي

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..التزم بالصدق العاطفي
برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..التزم بالصدق العاطفي
برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..التزم بالصدق العاطفي

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد