مدبولي: تشغيل محطة الضبعة النووية سيوفر لمصر 3 مليارات دولار سنويا

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الأعمال التنفيذية لمحطة الضبعة النووية تسير وفق الجدول الزمني المقرر، استعدادًا لدخولها التشغيل الكامل بأربع وحدات في عام 2029، مشيرًا إلى أن العد التنازلي لافتتاح هذا المشروع العملاق بدأ بالفعل.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، أن القدرة الإنتاجية للمحطة، البالغة 4800 ميجاوات، تمثل إضافة كبيرة ومؤثرة إلى مزيج الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه القدرة ليست رقمًا بسيطًا كما يعتقد البعض، بل عنصرًا محوريًا في معادلة الطاقة الوطنية بسبب ما ستوفره من خفض ملموس في استهلاك الغاز والمشتقات البترولية المستخدمة في توليد الكهرباء.

وأضاف رئيس الوزراء أن تقديرات وزارتي الكهرباء والبترول تشير إلى أن تشغيل المحطة سيوفّر لمصر ما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنويًا، نتيجة تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والاستفادة من طاقة مستقرة وآمنة.

وأشار مدبولي إلى أن المحطة تتمتع بعمر افتراضي يتجاوز 60 عامًا، ما يجعلها أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تحقق نقلة نوعية للاقتصاد المصري ولأمن الطاقة على المدى الطويل.