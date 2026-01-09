ستر ودفا .. مبادرة ومعرض خيري مجاني للملابس بمطروح

أقامت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية بمطروح ، معرض خيرى للملابس المستعملة خلال مبادرة « ستر ودفا » لتقديم الدعم والمساعدة للأسر الأولي بالرعاية الاكثر احتياجا بشكل راقى يليق بهم دون جرح مشاعرهم وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بحضور محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف رئيس لجنة المعارض والنائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ أمين المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح .

وأعلنت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم ، المشهرة بمديرية التضامن الاجتماعي برقم 363 لسنة 2017 ، وإن مبادرة « ستر ودفا » قامت بجمع أكثر من 5000 قطعة من الملابس المستعملة بعد فرزها لعرض الملابس الجيدة الخالية من العيوب عن طريق أعضاء مؤسسة اللؤلؤة ، وعرضها في معرض خيري مجاني للأسر الفقرية الأكثر احتياجا المستحقة .

تأتي ذلك انطلاقا من أهتمام القيادة السياسية ، بتفعيل المبادرات المجتمعية الخيرية بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته تحت اشراف الدكتورة دار السلام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح .

وأوضحت المؤسسة بانه سوف تواصل جمع الملابس المستعملة الجيدة طول الفترة المقبلة والمقبلة بهدف إدخال السرور والفرح على نفوس بعض الأسر من خلال توزيع عليهم الملابس الجيدة المستعملة على الأسر الأشد احتياجا ، ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنظمها مؤسسة اللؤلؤة بالجهود الذاتية من الاعضاء المحترمين ، موجهين الشكر لهم علي الجهود الكبيرة التطوعية المضنية للمساهمة في إسعاد اهالينا في فصل الشتاء .

وأكد عبد الرازق السعودي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم بمطروح بجمع الملابس المستعملة الجيدة من خلال مبادرة « ستر ودفا » بمقر المؤسسة بشارع عزاز خلف عمارات اللوكس بمدينة مرسي مطروح ، وذلك إيمانا منا بالعمل المجتمعي تجاه أهالي مطروح بضرورة تكاتف الجميع من أجل إدخال البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجا ، في محاولة متواضعة لرفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.