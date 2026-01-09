فى استجابة فورية .. ترميم الهبوط الأرضى بكوبري رأس الحكمة

فى استجابة فورية لما نشر بصدى البلد حول نداءت المواطنين بجود هبوط ارضى مفاجى بكوبرى رأس الحكمة .

قامت لجنة الفنية بالتعامل مع الحفرة بكوبري رأس الحكمة ، وقامت اللجنة المشكلة لكلا من مدينة مرسى مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومديرية الطرق وإدارة المرور بمعاينة الحفرة التي ظهرت بالكوبري للمتجهة للاسكندرية والتعامل معها علي وجهة السرعة لضمان الانتهاء من البلاغ وجاري ترميمها وتم وضع حواجز مرورية إرشادية تحذيرية لمستقلي الطريق .

وقال اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح بأن اللجنة المشكلة من السيد خلف نائب رئيس المدينة لقطاع قري شرق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومديرية الطرق وإدارة المرور ، قامت بوضع حواجز مرورية قبل وبعد موقع بلاغ بوجود حفرة بكوبري رأس الحكمة ، وجاري ترميم الحفرة واتخاذ اللازم بمعرفة اللجنة الفنية المعنية ، بشكل عاجل حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ، حفاظاً علي سلامة المسافرين .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بأن الحفرة بكوبري رأس الحكمة يتم التعامل معاها وجاري أعمال الترميم بوضع طبقة خرسانية ، ولن تؤثر على إيقاف الحركة المرورية علي الطريق الدولي الساحلي مطروح الاسكندرية ، ومنذ وصول البلاغ تحرك مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية ، في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ، وتنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.