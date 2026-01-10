قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبضة رقابية صارمة في 2026.. حملات مكثفة للطب البيطري بسوهاج لحماية المواطنين

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، منذ بداية عام 2026، تحركات ميدانية موسعة وحملات رقابية مكثفة قادتها مديرية الطب البيطري، في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، فضلًا عن تداول الأدوية واللقاحات البيطرية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، الذي شدد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس السلامة الغذائية أو الصحة العامة.

ضربات متتالية للأسواق المخالفة

وأسفرت الحملات التفتيشية، التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 315 كيلو جرامًا من أوراك وأجنحة الدواجن المجمدة الفاسدة، و149 كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم، إلى جانب 62 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية غير المطابقة للاشتراطات الصحية، فضلًا عن 259 كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم والدواجن في حالة إذابة وبها تعفن وروائح كريهة.

كما شملت الحملات المرور على الهايبر ماركت ومحلات الجزارة والمجمدات والمطاعم بعدد من مراكز المحافظة، منها سوهاج، أخميم، ساقلته وطما، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رقابة صارمة داخل المجازر

وفي إطار إحكام السيطرة على منظومة الذبح، نفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حملات دورية داخل المجازر، أسفرت عن إعدام كلي لبقرة تزن نحو 350 كيلو جرامًا لعدم صلاحيتها، وإعدام جزئي لأخرى، بعد ثبوت إصابتها بحالات مرضية تشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك بالتعاون مع إدارة الأمراض المشتركة وإدارة الجلود.

تفتيش على الأدوية واللقاحات البيطرية

ولم تقتصر الجهود على الغذاء فقط، بل امتدت لتشمل حملات تفتيش موسعة على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمركز طما، للتأكد من سلامة المستحضرات البيطرية، وصلاحية التراخيص للعيادات والمعارض، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع توجيه تنبيهات مشددة بضرورة توفيق الأوضاع القانونية.

خدمات علاجية ودعم للمربين

وفي سياق متصل، واصلت إدارات الرعاية والعلاج والوحدات البيطرية، خاصة بحي شرق ومراكز الحيوانات الأليفة، تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات مدير عام المديرية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة البيطرية وتخفيف الأعباء عن المربين.

وأكدت مديرية الطب البيطري بسوهاج استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، في إطار استراتيجية تستهدف حماية صحة المواطن، وضبط الأسواق، وتحقيق منظومة غذاء آمن خلال عام 2026.

