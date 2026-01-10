قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أطنان غذاء فاسد تحت المقصلة.. حصر مضبوطات الطب البيطري بسوهاج منذ بداية 2026

جانب من المضبوطات بسوهاج
جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت حملات مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، منذ مطلع عام 2026، عن كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الضربات الرقابية المكثفة التي استهدفت الأسواق، والمطاعم، ومحلات الجزارة، والهايبر ماركت، بالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، حفاظًا على صحة المواطنين.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج.

حصر المضبوطات الفاسدة خلال حملات 2026

أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط:

  • 315 كيلو جرامًا من أوراك وأجنحة دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها تعفن وانبعاث روائح كريهة.
  • 259 كيلو جرامًا من مصنعات لحوم ودواجن (كبد، قوانص، دبابيس) في حالة إذابة كاملة وغير صالحة للاستهلاك.
  • 149 كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم الفاسدة داخل مطاعم وهايبر ماركت.
  • 62 كيلو جرامًا من لحوم بلدية غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وبذلك بلغ إجمالي المضبوطات الفاسدة التي تم ضبطها منذ بداية عام 2026 نحو 785 كيلو جرامًا من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

إجراءات قانونية حاسمة

تم التحفظ على جميع المضبوطات، وإعدامها وفقًا للاشتراطات الصحية المعتمدة، مع تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم السماح بتداول أي منتجات تمثل خطرًا على الصحة العامة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بسوهاج استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وموسع بكافة مراكز المحافظة، مع تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش الغذائي خلال عام 2026.

