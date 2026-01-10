قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لامين يامال.. قصة مراهق يكسر الأرقام ويتربع على قمة أغلى لاعبي العالم

لامين يامال
لامين يامال
أمينة الدسوقي

كشف التقرير الأحدث لمرصد كرة القدم الدولي (CIES) عن تصدر النجم الإسباني الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، قائمة أغلى 100 لاعب في العالم، بعدما بلغت قيمته السوقية 343 مليون يورو، وفقا لنموذج إحصائي متطور يعتمد على الأداء والعمر والعقود والعوامل التسويقية.

وجاء النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثاني بقيمة 255 مليون يورو، بينما حل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ثالثا بقيمة 201 مليون يورو.

تراجع بيلينغهام وحضور لافت للمواهب الشابة

شهدت القائمة تراجع الإنجليزي جود بيلينغهام إلى المركز الرابع بقيمة 153 مليون يورو، يليه الفرنسي مايكل أوليسي خامسا بـ137 مليون يورو، ثم الألماني فلوريان فيرتز لاعب ليفربول بقيمة 136 مليون يورو.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أسماء بارزة أخرى، من بينها ثنائي باريس سان جيرمان ديزيري دويه وجواو نيفيز، إلى جانب التركي أردا غولر وزميله الإسباني بيدري، في مؤشر واضح على هيمنة جيل الشباب على خريطة النجومية العالمية.

أرقام استثنائية خارج الدوريات الكبرى

خارج نطاق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، سجل البرازيلي فيتور روكي، لاعب بالميراس، أعلى قيمة سوقية بلغت 85 مليون يورو.

كما تصدر الإيطالي جيانلويجي دوناروما قائمة حراس المرمى بقيمة 81 مليون يورو، فيما جاء باو كوبارسي، مدافع برشلونة، كأغلى مدافع في العالم بـ110 ملايين يورو، وتصدر نيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي قائمة الأظهرة بقيمة 90 مليون يورو.

من «لا ماسيا» إلى نجومية العالم

ولد لامين يامال عام 2007، وبدأ مشواره الاحترافي مع الفريق الأول لبرشلونة في عام 2023، بعد رحلة تدرج ناجحة داخل أكاديمية «لا ماسيا» الشهيرة ولم يحتج وقتا طويلا ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، بفضل موهبته اللافتة ونضجه التكتيكي رغم صغر سنه.

وعلى الصعيد الدولي، لعب يامال دورا محوريا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، ليؤكد أنه ليس مجرد موهبة صاعدة، بل لاعب حاسم في أكبر المحافل.

عقد طويل ورسالة ثقة من برشلونة

ومؤخرا، جدد برشلونة عقد نجمه الواعد حتى عام 2031، مع زيادة كبيرة في راتبه بالتزامن مع بلوغه سن 18 عاما، في خطوة تعكس تمسك النادي الكتالوني به كأحد أعمدة المشروع المستقبلي.

أربع إحصائيات «مجنونة» في سن 18 عامًا

رغم صغر سنه، يملك لامين يامال سجلا رقميا يضعه في مصاف الأساطير المبكرة:

1- ألقاب مبكرة بلا منافس
قبل بلوغه 18 عامًا، حصد يامال أربعة ألقاب كبرى، تشمل لقبين في الدوري الإسباني، ولقب كأس ملك إسبانيا، ولقب بطولة أمم أوروبا، ليصبح الأكثر تتويجا بين لاعبي هذا القرن في هذه الفئة العمرية.

2- مساهمات تهديفية قياسية
سجل يامال 36 مساهمة تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) في الدوري الإسباني قبل سن 18 عامًا، متفوقا بفارق شاسع على أسماء لامعة مثل كيليان مبابي وواين روني، بل ومضاعفا أرقام يوسوفا موكوكو الذي حل ثانيا بـ17 مساهمة.

3- قيمة سوقية غير مسبوقة
غير نجم برشلونة قواعد اللعبة في سوق الانتقالات، بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 200 مليون يورو قبل بلوغه 18 عاما، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم حاليا، والأعلى قيمة في تاريخ اللاعبين دون هذا السن، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم أنسو فاتي.

4- حضور دولي مبكر وثابت
مثل يامال منتخب إسبانيا في 21 مباراة دولية قبل سن 18 عاما، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي هذا القرن، ليؤكد مكانته كلاعب أساسي وليس مجرد تجربة شبابية عابرة.

مستقبل أسطوري يلوح في الأفق

لامين يامال لاعب من طراز نادر، جمع بين الموهبة الفطرية والإنجازات المبكرة والتأثير الحاسم ومع استمرار هذا المنحنى التصاعدي، يبدو أن كرة القدم العالمية على موعد مع أسطورة جديدة، بدأت كتابة تاريخها قبل أن تبلغ عامها الثامن عشر.

