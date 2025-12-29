قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأونروا: سكان غزة أجبروا على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار وخيام تفتقر لأدنى مقومات الأمان
الكرملين" يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال
بعد الإعلان عن استشهاده.. من هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في إنقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز ديروط بأسيوط
تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا فى أمم إفريقيا رسميًا
دعاء يوم الإثنين للصائمين.. اغتنم ساعة الإجابة في طلب العفو والمغفرة
توقعات أسعار الذهب 2026 .. هتشتري ولا هتبيع؟ خبير يوضح
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راؤول: لامين يامال موهبة استثنائية لكن لن يحمل منتخب إسبانيا على كتفيه

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

تحدث الأسطورة الإسبانية ورمز نادي ريال مدريد السابق، راؤول جونزاليس، عن وضع منتخب إسبانيا واستعداداته لخوض منافسات كأس العالم المقررة صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مسلطًا الضوء على الدور المنتظر لنجم برشلونة الشاب، لامين يامال.

وأكد راؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن يامال سيكون أحد العناصر المؤثرة داخل صفوف المنتخب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم تحميله مسؤولية قيادة الفريق في هذه المرحلة.

 وقال:«نعلم جميعًا أنه سيكون لاعبًا مهمًا، لكن لامين لن يكون محور منتخب إسبانيا. هناك لاعبون أكثر خبرة يجب أن يدعموه، حتى لا يقع عليه ضغط إنقاذ الفريق في كل مباراة. علينا منحه المساحة الكافية، فهو موهوب للغاية وصغير في السن، وقد أثبت ذلك مع ناديه ومع المنتخب».

وترى أسطورة ريال مدريد أن نجم برشلونة لا يزال بحاجة إلى مزيد من النضج قبل أن يتحمل عبء قيادة المنتخب على أكتافه، مشيرًا إلى أن مسيرته ما زالت في طور التشكّل والتطور.

وأضاف راؤول: «أتذكر أول مرة شاهدته فيها مباشرة في ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة ودية أمام البرازيل، وكان يقدم مستوى مختلفًا. لكنه يمر حاليًا بمرحلة تكيف خاصة به، ولا يزال أمامه بعض الجوانب التي يحتاج إلى صقلها. وبالتأكيد، إذا واصل تقديم مستويات جيدة، فسيكون له دور مهم في اقترابنا من تحقيق حلم الفوز بكأس العالم للمرة الثانية».

وعلى هامش حديثه عن المنتخب، تطرق راؤول إلى وضع ريال مدريد هذا الموسم، قائلًا: «في دوري أبطال أوروبا نحن ضمن أفضل ثمانية فرق، أما في الليجا فقدنا بعض الأفضلية بعد الكلاسيكو. لكن المعركة الحقيقية على الألقاب تبدأ في أبريل وتنتهي في مايو».

وأوضح راؤول أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية بوجود مدرب جديد وأفكار مختلفة، مؤكدًا أن المنافسة ستكون قوية في ظل قوة برشلونة وأتلتيكو مدريد وتدعيماتهما الأخيرة، وأضاف: «كلاهما سيجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا للفوز بالليجا وبالألقاب الأخرى. لدي ثقة كبيرة في فريقنا، وكل شيء سيكون على ما يرام، ونأمل أن تنتهي الموسم بحصد البطولات».

ريال مدريد منتخب اسبانيا لامين يامال برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

ترشيحاتنا

خالد بيومي

خالد بيومي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا في أمم أفريقيا

لامين يامال

راؤول: لامين يامال موهبة استثنائية لكن لن يحمل منتخب إسبانيا على كتفيه

سموحة

تفاصيل زيارة رئيس الاتحاد الأفريقي والعربي للهوكي لنادي سموحة

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد