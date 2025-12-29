راؤول: لامين يامال موهبة استثنائية لكن لن يحمل منتخب إسبانيا على كتفيه

تحدث الأسطورة الإسبانية ورمز نادي ريال مدريد السابق، راؤول جونزاليس، عن وضع منتخب إسبانيا واستعداداته لخوض منافسات كأس العالم المقررة صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مسلطًا الضوء على الدور المنتظر لنجم برشلونة الشاب، لامين يامال.

وأكد راؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن يامال سيكون أحد العناصر المؤثرة داخل صفوف المنتخب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم تحميله مسؤولية قيادة الفريق في هذه المرحلة.

وقال:«نعلم جميعًا أنه سيكون لاعبًا مهمًا، لكن لامين لن يكون محور منتخب إسبانيا. هناك لاعبون أكثر خبرة يجب أن يدعموه، حتى لا يقع عليه ضغط إنقاذ الفريق في كل مباراة. علينا منحه المساحة الكافية، فهو موهوب للغاية وصغير في السن، وقد أثبت ذلك مع ناديه ومع المنتخب».

وترى أسطورة ريال مدريد أن نجم برشلونة لا يزال بحاجة إلى مزيد من النضج قبل أن يتحمل عبء قيادة المنتخب على أكتافه، مشيرًا إلى أن مسيرته ما زالت في طور التشكّل والتطور.

وأضاف راؤول: «أتذكر أول مرة شاهدته فيها مباشرة في ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة ودية أمام البرازيل، وكان يقدم مستوى مختلفًا. لكنه يمر حاليًا بمرحلة تكيف خاصة به، ولا يزال أمامه بعض الجوانب التي يحتاج إلى صقلها. وبالتأكيد، إذا واصل تقديم مستويات جيدة، فسيكون له دور مهم في اقترابنا من تحقيق حلم الفوز بكأس العالم للمرة الثانية».

وعلى هامش حديثه عن المنتخب، تطرق راؤول إلى وضع ريال مدريد هذا الموسم، قائلًا: «في دوري أبطال أوروبا نحن ضمن أفضل ثمانية فرق، أما في الليجا فقدنا بعض الأفضلية بعد الكلاسيكو. لكن المعركة الحقيقية على الألقاب تبدأ في أبريل وتنتهي في مايو».

وأوضح راؤول أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية بوجود مدرب جديد وأفكار مختلفة، مؤكدًا أن المنافسة ستكون قوية في ظل قوة برشلونة وأتلتيكو مدريد وتدعيماتهما الأخيرة، وأضاف: «كلاهما سيجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا للفوز بالليجا وبالألقاب الأخرى. لدي ثقة كبيرة في فريقنا، وكل شيء سيكون على ما يرام، ونأمل أن تنتهي الموسم بحصد البطولات».