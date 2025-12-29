قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
مبابي يتصدر قائمة أفضل مهاجمي العالم في 2025

حمزة شعيب

يتربع النجم الفرنسي كيليان مبابي على صدارة قائمة أفضل المهاجمين في العالم لعام 2025، بعد المستويات المبهرة التي يقدمها مع فريقه ريال مدريد الإسباني، منذ انضمامه إلى صفوف النادي الملكي في صيف 2024 بصفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب تقرير نشرته شبكة Sportsdunia العالمية، تصدر مبابي قائمة أفضل 10 مهاجمين في حصاد عام 2025، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، في مقدمتهم عثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي وهاري كين وإيرلينج هالاند.

أرقام استثنائية لمبابي مع ريال مدريد

وقدم مبابي موسمًا أول استثنائيًا بقميص ريال مدريد، بعدما نجح في تسجيل 44 هدفًا خلال 59 مباراة، ليصبح الهداف الأول للفريق، قبل أن يواصل تألقه في الموسم الجاري 2025-2026، مسجلًا 23 هدفًا في 24 مباراة بمختلف البطولات.

كما يتصدر النجم الفرنسي ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، ليقترب من التتويج بلقب الهداف للموسم الثاني على التوالي، مؤكدًا مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وعلى الصعيد الدولي، حقق مبابي إنجازًا تاريخيًا جديدًا في نوفمبر 2025، بعدما سجل هدفه رقم 400 في مسيرته الكروية خلال فوز منتخب فرنسا على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم، ليصبح أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة الألمانية جيرارد مولر بفارق 113 يومًا.

قائمة أفضل 10 مهاجمين في العالم 2025

وضمت قائمة أفضل المهاجمين في العالم خلال عام 2025، وفقًا لتصنيف شبكة Sportsdunia، الأسماء التالية:

  1. كيليان مبابي – فرنسا – ريال مدريد
  2. عثمان ديمبيلي – فرنسا – باريس سان جيرمان
  3. روبرت ليفاندوفسكي – بولندا – برشلونة
  4. هاري كين – إنجلترا – بايرن ميونخ
  5. فيكتور جيوكيريس – السويد – أرسنال
  6. ألكسندر إيزاك – السويد – ليفربول
  7. إيرلينج هالاند – النرويج – مانشستر سيتي
  8. لاوتارو مارتينيز – الأرجنتين – إنتر ميلان
  9. سيرو جيراسي – غينيا – بوروسيا دورتموند
  10. جوليان ألفاريز – الأرجنتين – أتلتيكو مدريد

ويواصل مبابي تثبيت اسمه كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم الحديثة، في ظل أرقامه القياسية وتأثيره الحاسم مع ناديه ومنتخب بلاده.

