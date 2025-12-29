قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة

حسن علي
حسن علي
يسري غازي

تماثل الكابتن حسن علي حارس مرمي منتخب مصر ونادي الترسانة السابق لـ الشفاء عقب تعرضه لـ جلطة فى المخ.

وتعرض الكابتن حسن علي نجم منتخب مصر السابق ونادي الترسانة للإصابة بـ جلطة فى المخ دخل على إثرها العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وتوجه الكابتن حسن علي حارس مرمي منتخب مصر السابق ونادي الترسانة إلي منزله عقب نجاح الطاقم الطبي فى إزالة الجلطة سريعا خلال تواجده فى العناية المركزة وخروجه على مسئوليته الشخصية.

وتلقي الكابتن حسن علي حارس مرمي منتخب مصر السابق ونادي الترسانة إتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إطمأن على حالته الصحية.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعليماته بإرسال لجنة من الوزارة للوقوف على حالة الكابتن حسن على حارس مرمي منتخب مصر السابق ونادي الترسانة الصحية وتذليل أية عقبات فى المستشفي التي خضع تحت إشرافها للعلاج.

من جانبه وجه الكابتن حسن علي حارس مرمى منتخب مصر السابق ونادي الترسانة عميق الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإهتمامه برموز الرياضة وأنه لا يألو جهدا لدعمهم على المستوي الإنساني.

حسن علي منتخب مصر الترسانة نادي الترسانة حارس منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الزمالك

رحيل نجم جديد في الزمالك بـ الميركاتو الشتوي| تفاصيل

وزير الرياضة

وزير الرياضة يشارك في فعاليات القمة العالمية للرياضة بدبي

احمد عبد الرؤف

بعد تصريحاته .. رسالة غامضة من مدرب الزمالك

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد