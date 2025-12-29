تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة

تماثل الكابتن حسن علي حارس مرمي منتخب مصر ونادي الترسانة السابق لـ الشفاء عقب تعرضه لـ جلطة فى المخ.

وتعرض الكابتن حسن علي نجم منتخب مصر السابق ونادي الترسانة للإصابة بـ جلطة فى المخ دخل على إثرها العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وتوجه الكابتن حسن علي حارس مرمي منتخب مصر السابق ونادي الترسانة إلي منزله عقب نجاح الطاقم الطبي فى إزالة الجلطة سريعا خلال تواجده فى العناية المركزة وخروجه على مسئوليته الشخصية.

وتلقي الكابتن حسن علي حارس مرمي منتخب مصر السابق ونادي الترسانة إتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إطمأن على حالته الصحية.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعليماته بإرسال لجنة من الوزارة للوقوف على حالة الكابتن حسن على حارس مرمي منتخب مصر السابق ونادي الترسانة الصحية وتذليل أية عقبات فى المستشفي التي خضع تحت إشرافها للعلاج.

من جانبه وجه الكابتن حسن علي حارس مرمى منتخب مصر السابق ونادي الترسانة عميق الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإهتمامه برموز الرياضة وأنه لا يألو جهدا لدعمهم على المستوي الإنساني.