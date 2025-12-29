قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم سداد الرسوم .. مواطنون خارج مظلة التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب
تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وأنجولا قبل مباراة اليوم
شهر رجب .. اعرف فضله وحقيقة فرض الصلاة فيه
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث تمييز في الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رحيل نجم جديد في الزمالك بـ الميركاتو الشتوي| تفاصيل

عبدالله هشام

بدأ محمود جهاد نجم نادي الزمالك في البحث عن عروض من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي.

جاء ذلك بعدما استقر أحمد عبدالرؤوف مدرب فريق الزمالك على رحيل اللاعب خلال شهر يناير المقبل خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وما عزز من خروج اللاعب محمود جهاد من حسابات مدرب الزمالك استمرار تعرضه للإصابة التي حرمته من المشاركة بصفوف الفارس الأبيض فى المباريات المحلية والقارية.

اجتماع عاجل في الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا هامًا في السادسة مساء اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بشؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الأوضاع الإدارية والفنية، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات الخاصة بفرق النادي المختلفة، في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

مجلس النواب

نائبة تطالب بحصر شامل لعدد المصحات في مصر ومراجعة أوضاعها

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

رئيس إسكان الشيوخ: تنمية سيناء ضرورة قومية وانتصار على الإرهاب

تعبيرية

بعد تصريحات وزير العمل| كيف نظم القانون حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة؟

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

