رحيل نجم جديد في الزمالك بـ الميركاتو الشتوي| تفاصيل

بدأ محمود جهاد نجم نادي الزمالك في البحث عن عروض من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي.

جاء ذلك بعدما استقر أحمد عبدالرؤوف مدرب فريق الزمالك على رحيل اللاعب خلال شهر يناير المقبل خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وما عزز من خروج اللاعب محمود جهاد من حسابات مدرب الزمالك استمرار تعرضه للإصابة التي حرمته من المشاركة بصفوف الفارس الأبيض فى المباريات المحلية والقارية.

اجتماع عاجل في الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا هامًا في السادسة مساء اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بشؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الأوضاع الإدارية والفنية، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات الخاصة بفرق النادي المختلفة، في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.