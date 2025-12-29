بعد إلغاء المران اليوم.. موعد مباراة الزمالك المقبلة فى كأس عاصمة مصر

يستعد نادي الزمالك لمواجهة الإتحاد السكندري فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نظيره الإتحاد السكندري يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري

وتذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الإتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

إلغاء مران الزمالك اليوم الأثنين بسبب المستحقات





قرر نادي الزمالك إلغاء تدريبات الفريق الأول بكرا القدم على خلفية الأزمة مع اللاعبين بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

ورفض لاعبو الزمالك خوض التدريبات اليوم لحين حل أزمة المستحقات المالية وتأخر رواتبهم لشهور عدة.

ليعقد مجلس ادارة الزمالك اجتماعا عاجلا اليوم لمحاولة التوصل لحل الأزمة المالية المتفاقمة



