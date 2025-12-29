شوبير يكشف رد فعل الخطيب بعد فسخ تعاقد بنتايج مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع محمود بنتايك، لاعب الزمالك، بعد قيام الأخير بفسخ عقده.

واتخذ بنتايك قرارًا بفسخ عقده مع الزمالك، من طرف واحد، بعد تأخر الحصول على مستحقاته، وانقطع عن التدريبات بدون إذن.

وقال شوبير إن الأهلي فكر بالفعل في التعاقد مع محمود بنتايك، من قبل، إلا أن الأولوية كانت لضم يوسف بلعمري، لاعب الرجاء المغربي.

وعلق شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، على رد فعل النادي الأهلي ومحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بشأن فكرة ضم بنتايك.

وأكد شوبير أن محمود الخطيب يرفض الآن فكرة ضم لاعبين من الزمالك، وعلق شوبير قائلًا: "الاتجاه عند الكابتن إنه كفاية خلاص ونشوف لاعبين من مكان آخر".





هذا وأصدر الزمالك بيانًا أكد فيه أن بنتايك لا يزال لاعبًا داخل صفوف الفريق، وسيقوم النادي بحفظ حقوقه وباتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الأمر.