تقديم ورقة عمل مالية.. عمر هريدي يعلن عن جبهة إنقاذ الزمالك

أعلن المحامي عمر هريدي عن إنشاء جبهة إنقاذ نادي الزمالك عقب الأزمات التي تمر بها القلعة البيضاء فى الوقت الراهن.



وأعلن المحامي عمر هريدي عن أنه جاري تشكيل جبهة إنقاذ نادي الزمالك وأن من أبرز شروطها أنه لا توجد رغبة من قبل أعضائها في خوض الانتخابات أو التعيين لأي من أعضائها.



وشدد المحامي عمر هريدي أن جبهة إنقاذ الزمالك سوف تقدم ورقة عمل ورؤية متكاملة للحلول السريعة لإنقاذ النادي الأبيض من أزمته المالية الخانقة.

أزمة محمود بنتايج والزمالك

أكد نادي الزمالك أنه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن اللاعب المغربي محمود بنتايج لا يزال لاعبًا مقيدًا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويُشدد النادي على أن عقد اللاعب ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027–2028، ولا يزال على قوة القلعة البيضاء دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.

وقام نادي الزمالك بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".