علاء عبد الغني: الزمالك غير مقنع أمام بلدية المحلة.. والفوز أنقذه

قال علاء عبد الغني، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض لم يقدم المردود المطلوب خلال مواجهته أمام بلدية المحلة في بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن الهدف المبكر كان العامل الحاسم في حسم اللقاء لصالح الزمالك.

وأضاف عبد الغني، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، أن الزمالك رغم الأداء غير الجيد نجح في تحقيق الفوز، على عكس الأهلي الذي خسر أمام المصرية للاتصالات بسبب الاستهتار بالمنافس.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن اللعب دون الدوليين في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يعد أمرًا عادلًا، خاصة أن الأهلي والزمالك يمتلكان عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض الغيابات.

واختتم عبد الغني تصريحاته مؤكدًا أن أزمة الزمالك بدأت منذ البداية بسبب عدم التعاقد مع مدرب كبير، متسائلًا عن دور مجلس الإدارة في معالجة هذه الأزمة.