اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
علاء عبد الغني: الزمالك غير مقنع أمام بلدية المحلة.. والفوز أنقذه

قال علاء عبد الغني، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض لم يقدم المردود المطلوب خلال مواجهته أمام بلدية المحلة في بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن الهدف المبكر كان العامل الحاسم في حسم اللقاء لصالح الزمالك.

وأضاف عبد الغني، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، أن الزمالك رغم الأداء غير الجيد نجح في تحقيق الفوز، على عكس الأهلي الذي خسر أمام المصرية للاتصالات بسبب الاستهتار بالمنافس.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن اللعب دون الدوليين في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يعد أمرًا عادلًا، خاصة أن الأهلي والزمالك يمتلكان عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض الغيابات.

واختتم عبد الغني تصريحاته مؤكدًا أن أزمة الزمالك بدأت منذ البداية بسبب عدم التعاقد مع مدرب كبير، متسائلًا عن دور مجلس الإدارة في معالجة هذه الأزمة.

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

وحدة سكنية

برلماني: الإيجار سيرتفع من 300 لـ 6000 جنيه.. والإسكندرية بها 25 ألف عقار آيل للسقوط

حالة الطقس غدا في مصر

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

المصحة

تعذيب وشمع أحمر.. القصة الكاملة للهروب الجماعي من مصحة علاج إدمان بالمريوطية.. صور

السيارة الكيوت

من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط

حالة الطقس

عاجل | الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط أمطار على شمال وشرق البلاد

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

