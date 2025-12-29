هل اقترب من الأهلي؟.. رد فعل الخطيب بعد فسخ عقد بنتايك مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع محمود بنتايك، لاعب الزمالك، بعد قيام الأخير بفسخ عقده.

ضم الاهلي لـ بنتايج

وقال شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم:" الأهلي فكر بالفعل في التعاقد مع محمود بنتايك، من قبل، إلا أن الأولوية كانت لضم يوسف بلعمري، لاعب الرجاء المغربي"

وأكد شوبير أن محمود الخطيب يرفض الآن فكرة ضم لاعبين من الزمالك، وعلق شوبير قائلًا: "الاتجاه عند الكابتن إنه كفاية خلاص ونشوف لاعبين من مكان آخر".

أصبحت فرص استمرار المغربي محمود بن تايج داخل صفوف نادي الزمالك محل شك كبير، في ظل الأزمة المتواصلة المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة، والتي لم يحصل عليها منذ أكثر من تسعة أشهر.

وكشف مصدر مقرب من بن تايج، لـ"صدى البلد"، أن اللاعب أنهى كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، بعدما أخطر إدارة النادي رسميًا بفسخ العقد قبل أيام قليلة، عقب انتهاء المهلة المحددة لسداد مستحقاته دون التوصل إلى أي حل.

وأشار المصدر إلى أن بن تايج يدرس حاليًا خيارين جديين للمرحلة المقبلة، أحدهما عرض محلي من نادٍ مصري، والآخر من أحد الأندية السعودية، على أن يحسم وجهته النهائية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفيما يتعلق بإمكانية تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، أوضح المصدر أن موقف اللاعب قوي من الناحية القانونية، خاصة أنه التزم بكافة الإجراءات الرسمية ومنح النادي الفرصة الكاملة لتسوية الأمور قبل اتخاذ قرار الرحيل.

وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن اهتمام عدة أندية خليجية، من السعودية وقطر والإمارات، إلى جانب أندية أوروبية، بالتعاقد مع اللاعب، مستغلة إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر حال تأكد رحيله عن الزمالك.

بيان الزمالك بشأن موقف محمود بن تايج

يؤكد نادي الزمالك أنه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن اللاعب المغربي محمود بنتايج لا يزال لاعبًا مقيدًا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويُشدد النادي على أن عقد اللاعب ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027–2028، ولا يزال على قوة القلعة البيضاء دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.

وقام نادي الزمالك بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".