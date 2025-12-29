جدول ترتيب مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا قبل مواجهة أنجولا الليلة

يختتم منتخب مصر اليوم مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منافسه أنجولا في مباراة قوية قبل معركة دور الـ 16

مشوار مصر في دور المجموعات

ونجح منتخب مصر في اقتناص صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية

ترتيب مجموعة مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة أمم أفريقيا برصيد 6 نقاط وخلفه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط ثم أنجولا برصيد نقطة واحده بالتساوي مع زيمبابوي

1- مصر : 6 نقاط

2- جنوب إفريقيا :3 نقاط

3- أنجولا : نقطة

4- زيمبابوي : نقطة

وتستضيف المغرب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ويهدف الجهاز الفني من هذه الخطة إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين الأساسيين للمرحلة المقبلة، مع منح البدلاء فرصة للمشاركة وإظهار قدراتهم في البطولة، مع الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا

وتقام مباراة مصر ضد أنجولا اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت.