سيف زاهر: الوضع مأساوي داخل نادي الزمالك في كل الأمور

كشف الإعلامي سيف زاهر عن الوضع الحالي للزمالك في ظل الأزمات الاخيرة المتتالية التي تعرض لها النادي.

وكتب سيف زاهر:هل عمرك شوفت نادي ميعرفش اللاعب بتاعه هيكمل ولا هيمشي أو المدرب هيكمل أو يمشي، سيبك من الأداء الفني و سيبك من اي حاجه الوضع مأساوي داخل نادي الزمالك في كل الأمور ومش عارفين نقول ايه ولكن احنا بندعم استقرار النادي و منتظرين حل الأمور.

وحقق نادي الزمالك الفوز على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 45 من عمر المباراة ليتأهل الزمالك لدور الـ 16 من كأس مصر.