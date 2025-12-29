قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تحت أمر النادي.. تعليق مثير من أحمد سليمان على أزمة بنتايج والزمالك

بنتايج
بنتايج
منار نور

علق احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أزمة بن تايج مع النادي بعد تداول مقاطع مصورة له من أحد البرامج التليفزيونية، والتي فُسِّرت على أنها قد تُحدث خلافًا بينه وبين جماهير القلعة البيضاء، أو تُثير شبهة تضارب مصالح في أزمة اللاعب محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق.


وأعاد سليمان نشر مقطع الفيديو كاملا وكتب عبر صفحته الشخصية فيس بوك : ردًا على الحملات المأجورة، كنت وما زلت وسوف أستمر إلى نهاية العمر تحت أمر نادي الزمالك، سواء كنت في منصب مسؤول أو بدون منصب.


وكان قد علق أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك على الفوز أمام فريق بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال عبد الرؤوف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، :" الزمالك حقق فوزًا مهمًا على بلدية المحلة، مشددًا على أن مباريات الكأس دائمًا ما تكون خارج الحسابات ومليئة بالمفاجآت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فريق بلدية المحلة من الأندية التي لها فضل كبير عليه.

وأوضح عبد الرؤوف، أن الزمالك يمر بظروف صعبة للغاية في الفترة الحالية، كاشفًا أن الفريق بدأ اللقاء دون وجود مدافعين، قبل انضمام محمود الونش، إلى جانب وجود غيابات عديدة، ما اضطر الجهاز الفني لاستكمال قائمة الفريق بصعوبة شديدة.

وأضاف أن الأوضاع معقدة على جميع المستويات، سواء من الناحية المالية أو الفنية، مؤكدًا أن اللاعبين يتحلون بالصبر، لكن في النهاية كرة القدم تعتمد أيضًا على الاستقرار المادي، خاصة في ظل تأخر المستحقات.

وأشار المدير الفني إلى عدم وجود ظهير أيسر في قطاع الناشئين، نافيًا تعمده استبعاد اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن هناك لاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 6 أشهر، كما أوضح أن اللاعب «إيشو» لا يملك بديلًا في مركزه حاليًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد