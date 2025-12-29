أحمد حسن: بنتايج لن يعود لتدريبات الزمالك مرة أخرى

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن مصير اللاعب محمود بنتايج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بنتايج لن يعود لتدريبات الزمالك مرة أخرى وهناك اتصالات قوية معه لإقناعه بالتراجع عن الفسخ".

كان الإعلامي أحمد حسن قد كشف عن تأكده من غياب محمود بنتايك عن مباراة الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تأكد غياب محمود بنتايك عن مباراة الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر".

في سياق متصل هنأت الفنانة رنا رئيس، نجلة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بحفل زفافها، على اللاعب محمود بنتايك.

وخطفت رنا رئيس الأنظار بجمالها وأناقتها، وحضرت حفل الزفاف رفقة زوجها.

وحرص عدد كبير من رموز الكرة المصرية، على تقديم التهنئة إلى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك خلال حفل زفاف ابنته، على لاعب الفريق الأبيض، المغربي محمود بنتايج.

وجاء فى مقدمة الحضور شوقى غريب المدير الفنى السابق لنادى غزل المحلة، ومجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، وربيع ياسين نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وعماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقته لنادى الزمالك الأسبق.

وعقد محمود بنتايج، لاعب الزمالك المغربي، قرانه على ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك منذ أيام قليلة، وتم عقد القران، داخل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لكون اللاعب أجنبيا "مغربى الجنسية".