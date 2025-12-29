بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟

يستعد محمد صلاح نجم منتخب مصر لكتابة فصل جديد في تاريخه مع الفراعنة مع سعيه لتحقيق رقم قياسي جديد خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

ويسعى صلاح لتخطي الأرقام القياسية للمنتخب المصري وتأكيد مكانته كأحد أفضل هدافي أمم أفريقيا في التاريخ.

وسجل محمد صلاح حتى الآن 9 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية ليصبح ثالث أفضل هداف مصري بعد حسن الشاذلي (12 هدفا) وحسام حسن (11 هدفا).

الهدف الأخير ضد جنوب أفريقيا رفع رصيد أهدافه في البطولة إلى 9 أهداف خلال 21 مباراة.

ولم يعرف المنتخب المصري الهزيمة في أي مباراة سجل فيها صلاح (8 انتصارات وتعادل واحد).

مباراة مصر وأنجولا

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن مع نظيره الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين والمقامة حاليا بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

طموحات الفراعنة في استعادة المجد القاري

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة في مقدمتها استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن خزائن الفراعنة منذ عام 2010 عندما توج باللقب للمرة الثالثة على التوالي تحت القيادة التاريخية للمدير الفني حسن شحاتة.

ويأمل المنتخب المصري في إضافة النجمة الثامنة إلى تاريخه القاري، بعدما توقف رصيده عند سبعة ألقاب خاصة عقب خسارة النهائي في نسختي 2017 أمام الكاميرون و2021 أمام السنغال ليبقى حلم التتويج حاضرا بقوة لدى الجماهير.

ويتصدر الفراعنة قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب متقدمين على منتخب الكاميرون صاحب الخمسة ألقاب ومنتخب غانا الذي حصد اللقب في أربع مناسبات.

مشوار مصر في دور المجموعات

يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وافتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بتحقيق فوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1 قبل مواجهة جنوب أفريقيا على أن يختتم الفريق مبارياته في دور المجموعات بلقاء أنجولا يوم 29 ديسمبر الجاري.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.