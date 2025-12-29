تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وأنجولا قبل مباراة اليوم

يلتقي منتخب مصر اليوم الاثنين نظيره الأنجولي على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويمتلك منتخب مصر أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهاته أمام أنجولا حيث تواجها سابقا في خمس مباريات رسمية وودية.

وحقق الفراعنة الفوز في ثلاث مباريات بينما تعادلا الفريقان مرتين وسجل المنتخب المصري خلال تلك المباريات 10 أهداف مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكه مما يعكس تفوقه التاريخي على المنافس الأنجولي.

مواجهات مصر وأنجولا في أمم أفريقيا

وتعد المباراة المقبلة بين مصر وأنجولا الثالثة لهما في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد أن سبق أن التقى المنتخبان مرتين في البطولة وفاز المنتخب المصري في كلا اللقاءين، مؤكدا تفوقه القاري أيضا.

الفراعنة يواصلون مشوارهم بالانتصارات

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية على الرغم من اللعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد تعرضه لالتحام داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 ليكون أول المتأهلين لهذا الدور في البطولة بعد الفوزين على جنوب أفريقيا 1-0 وزيمبابوي 2-1.

أنجولا تبحث عن مفاجأة

بدأ منتخب أنجولا مشواره في البطولة بالخسارة أمام جنوب أفريقيا 1-2 على ملعب مراكش قبل أن يتعادل مع زيمبابوي 1-1 مع تسجيل أهداف الفريقين من قبل مانويل لويس دا سيلفا "شو" وجيلسون دالا.

ويسعى منتخب أنجولا لتحقيق الفوز على مصر لتعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

هل تنجح مصر في استعادة المجد القاري؟

يدخل المنتخب المصري البطولة بطموح استعادة لقب كأس أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010 بعد الثلاثية التاريخية تحت قيادة حسن شحاتة.

ويأمل الفراعنة في إضافة النجمة الثامنة إلى سجل إنجازاتهم بعدما توقفت المسيرة عند 7 ألقاب مع خسارة نهائي البطولة في نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال.

ويمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 7 ألقاب يليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب ثم غانا بأربعة ألقاب ويظل حلم الفوز بالنجمة الثامنة حاضرا بقوة لدى الجماهير المصرية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.