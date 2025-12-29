قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لمواجهة نظيره الأنجولي في السادسة مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويعول المنتخب المصري على كتيبة من النجوم المميزين أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش لاعبا الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، يسعى منتخب أنجولا لإحراج الفراعنة وتحقيق الفوز المهم معتمدا على نجمه شيكو بانزا لاعب الزمالك وزميله مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

الفراعنة يواصلون مشوارهم بالانتصارات

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية على الرغم من اللعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد تعرضه لالتحام داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 ليكون أول المتأهلين لهذا الدور في البطولة بعد الفوزين على جنوب أفريقيا 1-0 وزيمبابوي 2-1.

أنجولا تبحث عن مفاجأة

بدأ منتخب أنجولا مشواره في البطولة بالخسارة أمام جنوب أفريقيا 1-2 على ملعب مراكش قبل أن يتعادل مع زيمبابوي 1-1 مع تسجيل أهداف الفريقين من قبل مانويل لويس دا سيلفا "شو" وجيلسون دالا.

ويسعى منتخب أنجولا لتحقيق الفوز على مصر لتعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

هل تنجح مصر في استعادة المجد القاري؟

يدخل المنتخب المصري البطولة بطموح استعادة لقب كأس أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010 بعد الثلاثية التاريخية تحت قيادة حسن شحاتة.

ويأمل الفراعنة في إضافة النجمة الثامنة إلى سجل إنجازاتهم بعدما توقفت المسيرة عند 7 ألقاب مع خسارة نهائي البطولة في نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال.

ويمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 7 ألقاب يليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب ثم غانا بأربعة ألقاب ويظل حلم الفوز بالنجمة الثامنة حاضرا بقوة لدى الجماهير المصرية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.