قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لمواجهة نظيره الأنجولي في السادسة مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب. 

ويعول المنتخب المصري على كتيبة من النجوم المميزين أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش لاعبا الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، يسعى منتخب أنجولا لإحراج الفراعنة وتحقيق الفوز المهم معتمدا على نجمه شيكو بانزا لاعب الزمالك وزميله مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

الفراعنة يواصلون مشوارهم بالانتصارات

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية على الرغم من اللعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد تعرضه لالتحام داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 ليكون أول المتأهلين لهذا الدور في البطولة بعد الفوزين على جنوب أفريقيا 1-0 وزيمبابوي 2-1.

أنجولا تبحث عن مفاجأة

بدأ منتخب أنجولا مشواره في البطولة بالخسارة أمام جنوب أفريقيا 1-2 على ملعب مراكش قبل أن يتعادل مع زيمبابوي 1-1 مع تسجيل أهداف الفريقين من قبل مانويل لويس دا سيلفا "شو" وجيلسون دالا. 

ويسعى منتخب أنجولا لتحقيق الفوز على مصر لتعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

هل تنجح مصر في استعادة المجد القاري؟

يدخل المنتخب المصري البطولة بطموح استعادة لقب كأس أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010 بعد الثلاثية التاريخية تحت قيادة حسن شحاتة. 

ويأمل الفراعنة في إضافة النجمة الثامنة إلى سجل إنجازاتهم بعدما توقفت المسيرة عند 7 ألقاب مع خسارة نهائي البطولة في نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال.

ويمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 7 ألقاب يليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب ثم غانا بأربعة ألقاب ويظل حلم الفوز بالنجمة الثامنة حاضرا بقوة لدى الجماهير المصرية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.

منتخب مصر حسام حسن منتخب أنجول كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

جواز سفر أطفال

يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد