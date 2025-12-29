جيرونا يقترب من التعاقد مع تير شتيجن في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم الإثنين، عن اهتمام أحد أندية الدوري الإسباني بالتعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعاد تير شتيجن مؤخرًا من إصابة طويلة في الظهر، أبعدته عن المشاركة مع الفريق الكتالوني قرابة أربعة أشهر، إلا أن الحارس الألماني بات بعيدًا عن الظهور بشكل أساسي مع برشلونة رغم تعافيه الكامل.

ويعتمد المدير الفني لبرشلونة، هانز فليك، في الوقت الحالي على خوان جارسيا كخيار أول لحراسة المرمى، بينما يأتي البولندي فويتشيك تشيزني كبديل، ما يقلص فرص مشاركة تير شتيجن مع «البلوجرانا» خلال الموسم الجاري.

وذكرت «موندو ديبورتيفو» أن نادي جيرونا يدرس بجدية التعاقد مع تير شتيجن في شهر يناير المقبل، حيث يسعى النادي الكتالوني لتدعيم مركز حراسة المرمى، خاصة في ظل رغبة دومينيك ليفاتكوفيتش في الرحيل.

وأوضح التقرير أن اسم تير شتيجن يتماشى مع طموحات جيرونا، إلا أن راتبه المرتفع مع برشلونة قد يمثل عائقًا أمام إتمام الصفقة، في ظل السياسة المالية للنادي، مشيرًا إلى أن خيار الإعارة يعد الأقرب في حال التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن الحارس الألماني يدرس بالفعل فكرة الانتقال إلى جيرونا، خاصة في ظل ظروفه العائلية ورغبته في الاستقرار، إلى جانب سعيه للمشاركة بشكل منتظم من أجل الحفاظ على فرصه في التواجد مع منتخب ألمانيا في كأس العالم المقبلة.

وأكد التقرير أن انضمام تير شتيجن إلى جيرونا قد يتطلب تنازله عن جزء كبير من راتبه، أو تحمل برشلونة جزءًا من قيمته المالية، لتمهيد الطريق أمام الصفقة.

واختتمت «موندو ديبورتيفو» بالإشارة إلى أن تير شتيجن سيحصل على فرصة المشاركة أساسيًا حال انتقاله إلى جيرونا، على عكس وضعه الحالي، لافتة إلى أن نادي أستون فيلا الإنجليزي سبق وأن أبدى اهتمامًا بضم الحارس الألماني تحسبًا لرحيل إيميليانو مارتينيز.