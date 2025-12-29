قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيرونا يقترب من التعاقد مع تير شتيجن في الميركاتو الشتوي

تير شتيجن
تير شتيجن
حمزة شعيب

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم الإثنين، عن اهتمام أحد أندية الدوري الإسباني بالتعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعاد تير شتيجن مؤخرًا من إصابة طويلة في الظهر، أبعدته عن المشاركة مع الفريق الكتالوني قرابة أربعة أشهر، إلا أن الحارس الألماني بات بعيدًا عن الظهور بشكل أساسي مع برشلونة رغم تعافيه الكامل.

ويعتمد المدير الفني لبرشلونة، هانز فليك، في الوقت الحالي على خوان جارسيا كخيار أول لحراسة المرمى، بينما يأتي البولندي فويتشيك تشيزني كبديل، ما يقلص فرص مشاركة تير شتيجن مع «البلوجرانا» خلال الموسم الجاري.

وذكرت «موندو ديبورتيفو» أن نادي جيرونا يدرس بجدية التعاقد مع تير شتيجن في شهر يناير المقبل، حيث يسعى النادي الكتالوني لتدعيم مركز حراسة المرمى، خاصة في ظل رغبة دومينيك ليفاتكوفيتش في الرحيل.

وأوضح التقرير أن اسم تير شتيجن يتماشى مع طموحات جيرونا، إلا أن راتبه المرتفع مع برشلونة قد يمثل عائقًا أمام إتمام الصفقة، في ظل السياسة المالية للنادي، مشيرًا إلى أن خيار الإعارة يعد الأقرب في حال التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن الحارس الألماني يدرس بالفعل فكرة الانتقال إلى جيرونا، خاصة في ظل ظروفه العائلية ورغبته في الاستقرار، إلى جانب سعيه للمشاركة بشكل منتظم من أجل الحفاظ على فرصه في التواجد مع منتخب ألمانيا في كأس العالم المقبلة.

وأكد التقرير أن انضمام تير شتيجن إلى جيرونا قد يتطلب تنازله عن جزء كبير من راتبه، أو تحمل برشلونة جزءًا من قيمته المالية، لتمهيد الطريق أمام الصفقة.

واختتمت «موندو ديبورتيفو» بالإشارة إلى أن تير شتيجن سيحصل على فرصة المشاركة أساسيًا حال انتقاله إلى جيرونا، على عكس وضعه الحالي، لافتة إلى أن نادي أستون فيلا الإنجليزي سبق وأن أبدى اهتمامًا بضم الحارس الألماني تحسبًا لرحيل إيميليانو مارتينيز.

تير شتيجن برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

ترشيحاتنا

غزة

أخر الأوضاع بالقطاع| كتائب القسام تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار محمد شبانة ورائد سعد.. إسرائيل تعرقل دخول المساعدات

بوتين

بوتين يطالب القادة العسكريين بمواصلة العملية الخاصة بالسيطرة على زابوريجيا

صورة أرشيفية

العراقيل الإسرائيلية تؤخر تفريغ المساعدات رغم التدفق المستمر من مصر.. تفاصيل

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد