قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
مأساة أدهم رمضان.. شاب شجاع يفقد حياته دفاعا عن صديقه| وأهله يروون ما حدث بحسرة ويطالبون بالعدالة
الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

معصم نجم المستقبل.. ساعة أسطورية تزين إنجازات لامين يامال | ما القصة؟

لامين يامال
لامين يامال

واصل النجم الشاب لامين يامال خطف الأضواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعد أن تلقى هدية فاخرة واستثنائية تعكس مكانته المتصاعدة في عالم كرة القدم، وذلك ضمن تكريمه بجائزة «مارادونا» لأكثر اللاعبين مهارة وتأثيرا.

ثلاثية ذهبية في حفل «جلوب سوكر»

رغم حداثة سنه، فرض لامين يامال اسمه بقوة بين كبار اللعبة، بعدما توج بثلاث جوائز خلال حفل توزيع جوائز «غلوب سوكر»، حيث حصد:

-جائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2025
-جائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاما في الدوري الإسباني
-جائزة «مارادونا» لأكثر اللاعبين مهارة وتألقًا

إنجازات أكدت أن لاعب برشلونة بات واحدا من أبرز نجوم جيله وأحد أعمدة المستقبل في كرة القدم العالمية.

ساعة بروح سيارة خارقة

وبحسب موقع «Motor Elpais» الإسباني المتخصص في أخبار السيارات، حصل لامين يامال (18 عاما) على ساعة فاخرة من طراز «جاكوب آند كو بوغاتي توربيون»، المستوحاة من سيارة بوجاتي الخارقة التي تحمل الاسم ذاته.

ووصفت الهدية بأنها ساعة كرونوغراف فائقة الدقة، تقدر قيمتها بنحو 400 ألف دولار، لتعد واحدة من أغلى الساعات التي يمتلكها لاعب كرة قدم في هذا العمر.

تصميم فاخر بإلهام بوجاتي

وتعود الشراكة بين «جاكوب آند كو» وبوجاتي إلى عدة سنوات، حيث تصمم ساعات حصرية تحمل هوية السيارات الخارقة، ويطلق عليها اسم «توربيون».

صنعت ساعة يامال من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، وتضم:
-328 ماسة فاخرة
-18 ياقوتة حمراء 

وضعت في القاعدة لمحاكاة شكل المصابيح الخلفية لسيارة بوغاتي
وسيتم إنتاج 150 قطعة فقط من هذا الطراز، بينها 18 قطعة شديدة الندرة تعرف باسم «إصدار الباجيت»، وهي النسخة التي حصل عليها نجم برشلونة.

أرقام تجسد نضجا مبكرا

على الصعيد الرياضي، شارك لامين يامال في 21 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وفي إجمالي مشاركاته بجميع البطولات، بصم على 17 هدفا و25 تمريرة حاسمة، ليُظهر نضجا فنيا لافتا يفوق عمره، ويؤكد مكانته كلاعب أساسي في مشروع المدرب هانسي فليك.

نجم جماهيري وتسويقي بامتياز

لم يقتصر تألق يامال على الملعب فقط، بل امتد إلى الجانب التجاري، بعدما حطم الرقم القياسي لمبيعات قمصان «نايكي» في يوم واحد، بإيرادات عالمية بلغت 2.1 مليون دولار.

وأصبح القميص الرسمي الذي يحمل اسمه من أكثر القطع طلبا بين جماهير برشلونة حول العالم، في مؤشر واضح على نجاح النادي في الاستثمار في مواهب أكاديمية «لا ماسيا».

القميص رقم 10 وبداية عهد جديد

منح لامين يامال القميص رقم 10 بعد بلوغه الثامنة عشرة لم يكن مجرد قرار رياضي، بل خطوة تسويقية مدروسة تعلن عن بداية عهد جديد داخل برشلونة.

وبين الإنجازات الرياضية، والانتشار الجماهيري، والقيمة التجارية المتصاعدة، يثبت لامين يامال أنه ليس مجرد موهبة عابرة، بل نجم مرشح ليكون أحد الوجوه الأبرز في مستقبل كرة القدم الأوروبية والعالمية.

لامين يامال النجم الشاب لامين يامال يامال جائزة «مارادونا» لأكثر اللاعبين مهارة جائزة «مارادونا» سيارة بوجاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

أزمة ناصر ماهر تتصاعد | حكم غيابي بالحبس 6 أشهر وإدارة الزمالك تتابع الموقف القانوني

قاءمة ريال مدريد

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني في جدة.. استبعاد مبابي

الزمالك

احمد حسن :روجيرو ميكالي هو الخيار الأول لإدارة الزمالك في الوقت الحالي

بالصور

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد