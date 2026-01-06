معصم نجم المستقبل.. ساعة أسطورية تزين إنجازات لامين يامال | ما القصة؟

واصل النجم الشاب لامين يامال خطف الأضواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعد أن تلقى هدية فاخرة واستثنائية تعكس مكانته المتصاعدة في عالم كرة القدم، وذلك ضمن تكريمه بجائزة «مارادونا» لأكثر اللاعبين مهارة وتأثيرا.

ثلاثية ذهبية في حفل «جلوب سوكر»

رغم حداثة سنه، فرض لامين يامال اسمه بقوة بين كبار اللعبة، بعدما توج بثلاث جوائز خلال حفل توزيع جوائز «غلوب سوكر»، حيث حصد:

-جائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2025

-جائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاما في الدوري الإسباني

-جائزة «مارادونا» لأكثر اللاعبين مهارة وتألقًا

إنجازات أكدت أن لاعب برشلونة بات واحدا من أبرز نجوم جيله وأحد أعمدة المستقبل في كرة القدم العالمية.

ساعة بروح سيارة خارقة

وبحسب موقع «Motor Elpais» الإسباني المتخصص في أخبار السيارات، حصل لامين يامال (18 عاما) على ساعة فاخرة من طراز «جاكوب آند كو بوغاتي توربيون»، المستوحاة من سيارة بوجاتي الخارقة التي تحمل الاسم ذاته.

ووصفت الهدية بأنها ساعة كرونوغراف فائقة الدقة، تقدر قيمتها بنحو 400 ألف دولار، لتعد واحدة من أغلى الساعات التي يمتلكها لاعب كرة قدم في هذا العمر.

تصميم فاخر بإلهام بوجاتي

وتعود الشراكة بين «جاكوب آند كو» وبوجاتي إلى عدة سنوات، حيث تصمم ساعات حصرية تحمل هوية السيارات الخارقة، ويطلق عليها اسم «توربيون».

صنعت ساعة يامال من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، وتضم:

-328 ماسة فاخرة

-18 ياقوتة حمراء

وضعت في القاعدة لمحاكاة شكل المصابيح الخلفية لسيارة بوغاتي

وسيتم إنتاج 150 قطعة فقط من هذا الطراز، بينها 18 قطعة شديدة الندرة تعرف باسم «إصدار الباجيت»، وهي النسخة التي حصل عليها نجم برشلونة.

أرقام تجسد نضجا مبكرا

على الصعيد الرياضي، شارك لامين يامال في 21 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وفي إجمالي مشاركاته بجميع البطولات، بصم على 17 هدفا و25 تمريرة حاسمة، ليُظهر نضجا فنيا لافتا يفوق عمره، ويؤكد مكانته كلاعب أساسي في مشروع المدرب هانسي فليك.

نجم جماهيري وتسويقي بامتياز

لم يقتصر تألق يامال على الملعب فقط، بل امتد إلى الجانب التجاري، بعدما حطم الرقم القياسي لمبيعات قمصان «نايكي» في يوم واحد، بإيرادات عالمية بلغت 2.1 مليون دولار.

وأصبح القميص الرسمي الذي يحمل اسمه من أكثر القطع طلبا بين جماهير برشلونة حول العالم، في مؤشر واضح على نجاح النادي في الاستثمار في مواهب أكاديمية «لا ماسيا».

القميص رقم 10 وبداية عهد جديد

منح لامين يامال القميص رقم 10 بعد بلوغه الثامنة عشرة لم يكن مجرد قرار رياضي، بل خطوة تسويقية مدروسة تعلن عن بداية عهد جديد داخل برشلونة.

وبين الإنجازات الرياضية، والانتشار الجماهيري، والقيمة التجارية المتصاعدة، يثبت لامين يامال أنه ليس مجرد موهبة عابرة، بل نجم مرشح ليكون أحد الوجوه الأبرز في مستقبل كرة القدم الأوروبية والعالمية.