صدمة.. إصابة خليفة لامين يامال بقطع في الرباط الصليبي

تعرّض ساما نوموكو - خليفة لامين يامال - لاعب فريق برشلونة أتلتيك، بقطع في الرباط الصليبي، وابتعاده عن الملاعب لمدة عام، حسبما أعلن النادي في بيان رسمي.

وقال نادي برشلونة: "خضع لاعب برشلونة أتلتيك، ساما نوموكو، لعملية جراحية ناجحة أمس الثلاثاء لإصلاح تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، مصحوبًا بتلف في الغضروفين الهلاليين في الركبة نفسها".

وتابع: "وقد وقعت الإصابة خلال مباراة دوري أبطال أوروبا للشباب الأخيرة ضد آينتراخت فرانكفورت".

وواصل: "أُجريت العملية في مستشفى برشلونة على يد الدكتور جوان كارليس مونلو، تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي".

وأتم: "يُتوقع أن تستغرق فترة التعافي حوالي 12 شهرًا".