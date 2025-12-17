قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب العاصمة الرياض غدًا
نقيب الأطباء يحذر من العشوائية في زيادة أعداد طلاب الطب
كبار السن من الرجال والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في جولة الإعادة بالمطرية.. صور
المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة: حريصون على التعاون مع الأزهر وتوسيع مبادرات الدمج
بيدفعوا رشاوى.. القبض على أنصار مرشح بالشرابية
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة: حريصون على التعاون مع الأزهر وتوسيع مبادرات الدمج

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
أحمد سعيد

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأزهر الشريف يعد نموذجًا مضيئا في ترسيخ قيم العدل والمساواة والكرامة الإنسانية، وترجمة مبادئ الإسلام السمحة إلى واقع عملي يكفل صون حقوق الإنسان دون تمييز، مشيدة بالدور الإنساني والعلمي العريق الذي يضطلع به الأزهر في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

إيمان كريم: الأزهر نموذج رائد في ترسيخ قيم العدالة والدمج ودعم حقوق ذوي الهمم

وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال كلمتها في الاحتفالية السنوية التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتكريم ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة من العاملين والمتعاملين مع الأزهر، أن هذا التعاون يعكس رؤية مؤسسية واعية بأهمية الدمج والمشاركة الكاملة. 

وثمنت المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة، الرؤية الإنسانية المستنيرة التي يقودها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقيادات الأزهر الشريف، والتي رسخت كون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واجب ديني وأخلاقي وإنساني أصيل، وأن الاختلاف في القدرات لا ينتقص من قيمة الإنسان، بل يعزز من تنوع المجتمع وقوته.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عاما بعد عام، على تكريم الأوائل من الأشخاص ذوي الإعاقة الأزهريين، إيمانا من المجلس بأن دعم النماذج المتميزة أحد أهم أدوات التمكين الحقيقي، مشيرة إلى أن أبناء الأزهر من الأشخاص ذوي الإعاقة قدموا نماذج مشرفة في التفوق والتميز، عكست قوة الإرادة والعزيمة، وجسدت المعنى الحقيقي لتكافؤ الفرص بين الجميع، وبما يسهم في تسخير طاقات جميع أبناء الوطن لخدمته والنهوض به.

وشددت المشرف العام على  المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على التزام المجلس بمواصلة العمل على اقتراح السياسات العامة والتشريعات الداعمة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، مع رصد التحديات والعمل على معالجتها، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة. 

وأشارت إلى عدد من المبادرات النوعية التي أطلقها المجلس، من بينها مبادرة «تمكين الدعاة والوعاظ من استخدام لغة الإشارة»، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر، وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بهدف تيسير التواصل مع الصم وضعاف السمع، وتمكينهم من فهم تعاليم الدين الإسلامي والفتاوى الدينية بشكل صحيح.

واختتمت د.إيمان كلمتها بالتأكيد على تطلعها إلى استمرار وتعزيز أوجه التعاون مع الأزهر الشريف خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة لدمج جميع أبناء الوطن من ذوي الإعاقة وتحقيق الوصول الشامل في الحياة الدينية والمجتمعية. 

وجددت الشكر والتقدير للأزهر الشريف، قيادة وعلماء ومؤسسات، على دورهم الرائد في خدمة الإنسان، وبذل كل الجهود في سبيل رفعة الوطن وتقدمه واستقراره.

الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأزهر المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة احتفالية الأزهر السنوية لدعم الأشخاص ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

جولات تفتيش

استمرار جولات التفتيش والمتابعة على المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية للأوقاف

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة.. لا تفوت أدعية النبي حصنك من كل مكروه

اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة

الجامع الأزهر: حرمة النفس البشرية مطلقة ولا تقتصر على المسلمين

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد