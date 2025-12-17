مذكرة تفاهم لوضع استراتيجية لتطوير الضرائب بالذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات

وقعت شركة إى تاكس، الذراع التكنولوجي لـ مصلحة الضرائب المصرية؛ مذكرة تفاهم مع مؤسسة مع إرنست أند يونج مصر (Ernst & Young Egypt)؛ بهدف في إعداد استراتيجية رقمية متكاملة تسهم في تطوير القدرات التحليلية والتشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والارتقاء بالخدمات الرقمية من خلال حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن للأنظمة الرقمية، وإعداد استراتيجية رقمية شاملة، وتحديد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الضريبية، ووضع أطر حوكمة للذكاء الاصطناعي والبيانات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

يأتي التوقيع على هامش دعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

تبادل الخبرات ونقل المعرفة

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة، والاستفادة من الخبرات الدولية التي تمتلكها إرنست أند يونج في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وإدارة التغيير، بما يدعم بناء قدرات الفرق الفنية والتقنية.

وتنص المذكرة على تشكيل آليات حوكمة مشتركة لمتابعة التعاون، وتطبيق أفضل ممارسات إدارة المشروعات، مع الالتزام الكامل بمعايير السرية وحماية البيانات.

وقال خالد عبد الغني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إى تاكس تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسار تطوير الأنظمة الضريبية الرقمية، ونتطلع إلى تعاون مثمر مع إرنست أند يونج للاستفادة من أفضل الخبرات العالمية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتحرص إى تاكس من خلال هذه الشراكات على التطوير المستمر وبناء منظومة رقمية حديثة ومستدامة، تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة ويواكب متطلبات المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إى تاكس على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية، والاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات، بما يسهم في تطوير أنظمة رقمية حديثة، أكثر كفاءة واستدامة، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.