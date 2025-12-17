قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
حرب كلامية في الكنيست الإسرائيلي.. مواجهة عنيفة بين عضوين من "الليكود"

هاجر رزق

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بوقوع مواجهة عنيفة للغاية، اليوم الأربعاء، بين النائبة تالي غوتليب و نائب رئيس الكنيست إلياهو ريفيفو، عضوين حزب "الليكود"، و ذلك في الهيئة العامة للكنيست.



 


و توجه عضو الكنيست ريفيفو، الذي كان يدير الجلسة، إلى غوتليب زاعما أنها تتحدث وتعرقل سير عملية التصويت بشكل سليم، و ذلك خلال المناقشة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات المياه والصرف الصحي.

و من جانبها، عترضت غوتليب على كلامه، حيث وجه ريفيفو لغوتليب الكلمات التالية: "لم أعلق لكِ على حقيقة أنكِ تديرين ظهرك. أنا أفهم ضائقتك اليومية، لم تحصلي على كمية الإعجابات اليومية. اهدئي من فضلك. اهدئي من فضلك". 

و ردت غوتليب على كلماته بالاستخفاف، فتابع ريفيفو: "عضو الكنيست غوتليب، هذا إنذارك الأول. أنتِ تزعجين الجدول الزمني المنظم للتصويت. هذا إنذارك الثاني. وهذا إنذارك الثالث. أخرجوها من فضلكم في هذه اللحظة".

وبينما وصل حرس الكنيست لإخراج غوتليب، صاحت في وجه ريفيفو: "ما مشكلتك؟ اشرب ماء باردا". فأجاب ريفيفو: "إلى الخارج من فضلك. دعيني أبشرك - حتى بروباجنداكِ اليومية لم تكن كافية اليوم. أنتِ تعانين من نقص في الإعجابات". 

وأثناء إخراجها من القاعة، كرر ريفيفو كلمة "إلى الخارج" لغوتليب عدة مرات. فانفجرت غوتليب في وجهه قائلة: “كف عن التحدث إليّ كأنني كلبة. هل تسمع؟ يا كاره النساء. لن تتحدث إليّ كأنني كلبة. أنا لست كلبة عندك! أنت تعاملني كأنني كلبة. هل سمعت؟ يا كاره النساء (أيها الذكوري)! هل سمعت؟”. 

وبعد إخراج غوتليب عمليا من القاعة، قال ريفيفو: "ما أفعله أنا من أجل النساء لن تفعليه أنتِ ولو بعد ثمانية أجيال".

