حرب كلامية في الكنيست الإسرائيلي.. مواجهة عنيفة بين عضوين من "الليكود"

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بوقوع مواجهة عنيفة للغاية، اليوم الأربعاء، بين النائبة تالي غوتليب و نائب رئيس الكنيست إلياهو ريفيفو، عضوين حزب "الليكود"، و ذلك في الهيئة العامة للكنيست.









مواجهة عنيفة في الكنيست

و توجه عضو الكنيست ريفيفو، الذي كان يدير الجلسة، إلى غوتليب زاعما أنها تتحدث وتعرقل سير عملية التصويت بشكل سليم، و ذلك خلال المناقشة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات المياه والصرف الصحي.

و من جانبها، عترضت غوتليب على كلامه، حيث وجه ريفيفو لغوتليب الكلمات التالية: "لم أعلق لكِ على حقيقة أنكِ تديرين ظهرك. أنا أفهم ضائقتك اليومية، لم تحصلي على كمية الإعجابات اليومية. اهدئي من فضلك. اهدئي من فضلك".

و ردت غوتليب على كلماته بالاستخفاف، فتابع ريفيفو: "عضو الكنيست غوتليب، هذا إنذارك الأول. أنتِ تزعجين الجدول الزمني المنظم للتصويت. هذا إنذارك الثاني. وهذا إنذارك الثالث. أخرجوها من فضلكم في هذه اللحظة".

وبينما وصل حرس الكنيست لإخراج غوتليب، صاحت في وجه ريفيفو: "ما مشكلتك؟ اشرب ماء باردا". فأجاب ريفيفو: "إلى الخارج من فضلك. دعيني أبشرك - حتى بروباجنداكِ اليومية لم تكن كافية اليوم. أنتِ تعانين من نقص في الإعجابات".

وأثناء إخراجها من القاعة، كرر ريفيفو كلمة "إلى الخارج" لغوتليب عدة مرات. فانفجرت غوتليب في وجهه قائلة: “كف عن التحدث إليّ كأنني كلبة. هل تسمع؟ يا كاره النساء. لن تتحدث إليّ كأنني كلبة. أنا لست كلبة عندك! أنت تعاملني كأنني كلبة. هل سمعت؟ يا كاره النساء (أيها الذكوري)! هل سمعت؟”.

وبعد إخراج غوتليب عمليا من القاعة، قال ريفيفو: "ما أفعله أنا من أجل النساء لن تفعليه أنتِ ولو بعد ثمانية أجيال".