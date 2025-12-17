قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
أخبار العالم

لوكاشينكو: قادة أوروبا "أغبياء" واستغلوا مفاوضات السلام للتحضير للحرب

-دور ترامب المحوري: الرئيس البيلاروسي يرى أن وجود دونالد ترامب في السلطة سابقاً كان سيمنع اندلاع الحرب.

-تحذير من الانهيار: لوكاشينكو يتوقع انهياراً داخلياً في أوكرانيا ويحث الغرب على اقتناص فرصة السلام الحالية.

 شن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هجوماً حاداً على القادة الأوروبيين الذين شاركوا في مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا قبل عقد من الزمن، واصفاً إياهم بـ "الأغبياء" وبأنهم تصرفوا بسوء نية، مؤكداً أن هدفهم لم يكن إحلال السلام بل التحضير لحرب مستقبلية.

وفي مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" (Newsmax)، استعاد لوكاشينكو ذكريات استضافة بلاده لمفاوضات "مينسك" عامي 2014 و2015، والتي كانت تهدف إلى إنهاء النزاع بين كييف والمقاتلين في شرق أوكرانيا. وأشار إلى أن اعترافات القادة السابقين، مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بأن الاتفاقات كانت مجرد وسيلة لشراء الوقت لتقوية الجيش الأوكراني، تثبت "الموقف الغبي" الذي اتخذته أوروبا.

خديعة السلام والتحضير للحرب

أوضح لوكاشينكو أن القادة الأوروبيين الذين حضروا إلى مينسك بصفة "وسطاء وضامنين" للسلام، لم يكونوا صادقين في نواياهم. وقال: "لقد اتضح أنهم لم يأتوا إلى هنا للتفاوض من أجل السلام، بل من أجل حرب مستقبلية". 

واعتبر أن هذا النهج هو الذي قاد المنطقة إلى الوضع المأساوي الحالي.

وأضاف الرئيس البيلاروسي أنه بصفته مستضيفاً لتلك المحادثات، كان قد حث الولايات المتحدة في ذلك الوقت على المشاركة المباشرة في العملية، معرباً عن قناعته بأن غياب الدور الأمريكي القوي ساهم في فشل المسار الدبلوماسي.

رهان لوكاشينكو على دونالد ترامب

دافع لوكاشينكو بقوة عن وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح مراراً بأن الحرب في أوكرانيا لم تكن لتندلع لو كان في السلطة. وأكد لوكاشينكو: "لو تم تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل، لما كانت هناك حرب". 

وأضاف أنه واثق من أن واشنطن، تحت قيادة ترامب في ذلك الوقت، كانت ستطالب بدور حاسم يمنع التصعيد.

كما أعرب عن أمله في أن يظل ترامب ملتزماً بحل الأزمة الحالية، محذراً من محاولات الاتحاد الأوروبي لتقويض الوساطة الأمريكية. ووصف لوكاشينكو حلفاء كييف الأوروبيين بأنهم "يهمسون في أذن ترامب" بوعود كاذبة لمواصلة مساعدة زيلينسكي، مؤكداً أن أوروبا لا تملك الموارد الكافية للقيام بذلك بدون الدعم الأمريكي.

سيناريوهات الانهيار ومستقبل أوكرانيا

وحذر الزعيم البيلاروسي من عواقب انسحاب الولايات المتحدة من جهود الحل، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى اشتداد حدة الصراع وانتشاره عالمياً، بل وقد يؤدي إلى "زوال أوكرانيا كدولة".

وفيما يتعلق بالموقف الميداني، يرى لوكاشينكو أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يقبل باتفاق سلام إلا تحت ضغط شديد، مرجحاً أن يأتي هذا الضغط من الداخل الأوكراني "عندما تنهار الجبهة تماماً". 

وحث لوكاشينكو قادة أوروبا الغربية على استغلال الفرصة الحالية لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان، بدلاً من الاستمرار في سياسة التصعيد التي لن تجني منها أوروبا سوى المزيد من الأزمات.

تأتي هذه التصريحات لتعيد تسليط الضوء على الانقسام العميق في الرؤى بين المعسكر الشرقي الذي تمثله بيلاروسيا وروسيا، وبين العواصم الأوروبية التي لا تزال تراهن على الحل العسكري والدعم المستمر لكييف.


 

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

انتخابات النواب

محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب |فيديو

اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ،

محافظ كفر الشيخ: جاهزون لجولة الإعادة وجهزنا 527 لجنة انتخابية بالمحافظة

مدبولي

مدبولي: القنطرة غرب رافد قوي للصادرات وتوطين الصناعة يعزز تنفيذ «حياة كريمة»

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

