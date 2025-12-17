قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة الأردن والمغرب فى نهائى كأس العرب والقنوات المفتوحة الناقلة

منتخب الأردن
منتخب الأردن
حسن العمدة

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي الأردن والمغرب، في نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعدما قدّم المنتخبان مستويات لافتة خلال مشوارهما في البطولة المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

وحجز منتخب الأردن مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه الصعب والمهم على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب البيت.

في المقابل، واصل منتخب المغرب عروضه القوية بعدما تخطى منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب خليفة الدولي.

موعد مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025

تقام المباراة النهائية بين الأردن والمغرب يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر 2025، في تمام الـ 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 8:00 مساءً بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب

يمكن متابعة اللقاء المرتقب عبر عدد من القنوات الرياضية، أبرزها:

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

قناة الجزائرية الرياضية

ملعب النهائي

يحتضن ملعب لوسيل في قطر المباراة النهائية لكأس العرب 2025، وهو أحد أبرز الملاعب التي شهدت استضافة العديد من المواجهات الكبرى على المستويين القاري والعالمي.


 

