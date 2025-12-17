قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدرب المنتخب السعودي: نبحث عن ختام مشرف أمام الإمارات في كأس العرب

رينارد
رينارد
إسراء أشرف

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن تركيز «الأخضر» ينصب حاليًا على إنهاء بطولة كأس العرب 2025 بأفضل صورة ممكنة، وذلك قبل مواجهة منتخب الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن مواجهة تحديد المركز الثالث لم تكن الطموح الذي سعت إليه الجماهير، إلا أن الاحترافية تفرض الاستعداد الجيد والتركيز من أجل تحقيق الفوز وإنهاء البطولة بشكل إيجابي.

وتطرق المدرب الفرنسي إلى الخسارة السابقة، موضحًا أن المنتخب دخل لقاء الأردن بعد إعداد قوي، ونجح في السيطرة على الكرة وفرض أسلوبه، رغم اللعب بنقص عددي عقب تسجيل المنافس لهدفه.

وأشار إلى أن الفريق أتيحت له فرص حقيقية للتسجيل، لكن غياب التوفيق حال دون استغلالها.

وحول مستقبله مع المنتخب، شدد رينارد على أنه يؤدي عمله باحترافية كاملة، مؤكدًا أن قرار الاستمرار أو الرحيل يعود للمسؤولين، وأنه سيتقبل أي قرار دون جدل، باعتباره جزءًا طبيعيًا من عالم كرة القدم.

وأضاف أن الخروج من نصف النهائي يزيد من حجم التحدي، مشيرًا إلى أهمية طي صفحة الماضي والتركيز على المواجهة المقبلة بروح قتالية عالية.

كما أكد أن المنتخب السعودي استفاد فنيًا وذهنيًا من مشواره في البطولة، وأن اللاعبين قدموا مستويات جيدة من حيث الروح والانضباط.

وعن تقييم الأداء، أوضح رينارد أن المشكلة لم تكن في السيطرة أو الاستحواذ، بل في غياب الفاعلية الهجومية، وعدم ترجمة التفوق الميداني إلى أهداف، مشددًا على ضرورة تحسين هذا الجانب خلال الفترة المقبلة.

واختتم مدرب الأخضر تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة القادمة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم، مطالبًا اللاعبين برفع مستوى التنافسية والاستفادة من فترات الإعداد والانتقالات المقبلة لتقديم صورة مشرفة عن الكرة السعودية.

