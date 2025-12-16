المالية توجه الضرائب باستمرار منظومة تبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة ورواد الأعمال

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وزارته وجهت مصلحة الضرائب المصرية باستمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تصريحات وزير المالية علي هامش انطلاق القمة السنوية السابعة من مؤتمر تاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″،.

أشار إلي أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي علي جذب أعدادًاكبيرة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع إطلاق حملة جديدة لتحفيز الانضمام إليه، وتقديم تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول جدد من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



بالإضافة إلى حزمة خدمات ضريبية مبسطة عبر مقدمي خدمات متخصصين.

وأضاف وزير المالية أن مبادرات التسهيلات الضريبية التي تطلقها الوزارة ،ليست مبادرات حكومية منفردة، بل نتاج شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

وشدد على التزام الوزارة بتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات قابلة للتنفيذ ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع .