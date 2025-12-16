قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشباب يتصدرون المشهد في إعادة انتخابات «النواب» بأثينا
وزير قطاع الأعمال: انتهاء مشروع الغزل والنسيج منتصف العام المقبل
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاماً
انقلاب مفاجئ في الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة
وزير التعليم يجلس على مقاعد التلاميذ خلال جولته بمدارس إدفو بأسوان
القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية تعلن إطلاق مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد

وزارة المالية
وزارة المالية
ولاء عبد الكريم

تعتزم وزارة المالية، إطلاق عدة مبادرات لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات، ذات الأولوية ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها الحكومة .

صرح بذلك أحمد كجوك، وزير المالية، خلال فعاليات القمة السنوية السابعة لمؤتمر تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، موضحا أن الحكومة تتعامل بمرونة مع المبادرات القائمة، مشيرًا إلى تعزيز مخصصات مبادرة دعم الصناعة بعد رصد مساحة مالية إضافية، كما جرى مد فترة الاستفادة من مبادرة السياحة وإدخال تعديلات جعلتها أكثر جاذبية، مع عدم استبعاد مدها مجددًا حال تطلب الأمر، مؤكدًا أن تنوع المبادرات هو جوهر السياسة التحفيزية الحالية.

وأضاف كجوك ، أن الحكومة تعمل علي  دعم كيانات اقتصادية قوية بدأت تحقق عوائد استثمارية وتنموية، مع التركيز على تشجيع الابتكار وتسجيل براءات الاختراع داخل مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق مساندة جديدة لدعم البحث والتطوير وتعظيم القيمة المضافة المحلية.

وذكر أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي  توسيع نطاق دعم الصادرات ليشمل الصادرات الخدمية، في إطار تنويع أدوات التحفيز وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وكشف عن وجود تنسيق داخل المجموعة الاقتصادية، والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، يمثلان ركيزة أساسية للنمو، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي كأولوية، في ظل التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تقديم حزم تحفيز ومساندة متنوعة.

مالية تحفيز الاقتصاد المصري وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية: مسيرة الجودة متواصلة بخطى واثقة لتحقيق تميز مؤسسي شامل

دكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

عمرو الورداني: للفتوى دور مهم في صون الذاكرة الجمعية وبناء الهوية

في الندوة الدولية الثانية للإفتاء..علماء يناقشون الأمية الدينية والهوية الرقمية واضطراب تحديد الجنس

في الندوة الدولية الثانية للإفتاء.. علماء يناقشون الأمية الدينية والهوية الرقمية واضطراب تحديد الجنس

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد