اقتصاد

انطلاق المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية.. صور

الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

في إطار مجهودات نشر الثقافة والوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، تم إطلاق فعاليات المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية المالية غير المصرفية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، إلى جانب عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة واسعة من الشباب حضوريًا وإلكترونيًا.

وجاء تنظيم المهرجان في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى النشء والشباب، وتعريفهم بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

حضور 200 شاب وشابة  الجامعات والمدارس

وشهدت الفعاليات حضور أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف الجامعات والمدارس المصرية، من مرتادي الأندية ومراكز الشباب، إلى جانب مشاركة شبابية موسعة عبر البث الإلكتروني من عدد كبير من المحافظات.

وفي مستهل فعاليات المهرجان، قدم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محاضرة توعوية متخصصة استعرض خلالها مفهوم الأنشطة المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب اقتصاديًا. 

كما تناول العرض التعريفي الفرق بين القطاع المصرفي وغير المصرفي، وتطور القطاع المالي غير المصرفي في مصر، إلى جانب استعراض قطاعات سوق المال، والتأمين، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.

وأكد مساعد رئيس الهيئة خلال كلمته على أهمية الاستفادة من هذه الأنشطة بشكل آمن ومسؤول، ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الادخار والاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل وريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي.

كما سلط الضوء على آليات حماية المتعاملين، وضرورة رفع مستويات الوعي بمخاطر التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشددًا على أن المعرفة المالية تمثل أداة أساسية لبناء مستقبل مهني واقتصادي مستدام، وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

وتضمنت فعاليات المهرجان أيضًا عرضًا مسرحيًا بعنوان "دبابيس" قدمته فرقة "نواة" بمحافظة المنوفية، تناول عدة موضوعات لتوعية الشباب منها مناهضة العنف ضد المرأة وعمل المرأة وأهمية الحوار الأسري، وذلك في إطار أنشطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

 كما شملت الفعاليات أنشطة رياضية متنوعة، من بينها كرة القدم، وتنس الطاولة، واللياقة البدنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي مؤسسة اتجاه.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على أهمية الشراكة المؤسسية بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، في دعم وتمكين الشباب المصري، ونشر ثقافة الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان.

رفع قمامة
اللجان الانتخابية
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
