سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو6600 جنيه.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6575 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6050 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6030 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5775 جنيها.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5755 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4950 جنيها.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4935 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3850 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3835 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3300 جنيه.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3290 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 46200 جنيه.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 46060 جنيها.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 205285 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 204570 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4342.54 دولار.