الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسباب غضب لامين يامال عند استبداله أمام فرانكفورت رغم فوز برشلونة

إسراء أشرف

لم يتمكن الجناح الشاب لامين يامال من تقديم أداء مميز في مباراة برشلونة الأخيرة ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث فشل في صناعة فرص خطيرة رغم محاولاته المستمرة طوال اللقاء.

وحقق برشلونة الفوز (2-1) ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح يامال في تقديم تمريرة حاسمة إلى جول كوندي الذي سجل منها هدف الفوز، ليمنح برشلونة ثلاث نقاط مهمة في صراع التأهل ضمن المراكز الثمانية الأولى.

لكن المباراة لم تمر على يامال بسلاسة، إذ تلقى البطاقة الصفراء الثالثة له في البطولة، ما سيحرمه من المشاركة أمام سلافيا براج المقررة في 21 يناير، في مباراة قد تكون حاسمة للفريق لتجنب اللجوء لركلات الترجيح.

وقبل نهاية اللقاء، قرر المدرب هانسي فليك استبدال اللاعب، وأظهر يامال غضبه بوضوح أثناء خروجه وجلس على مقاعد البدلاء بملامح متوترة، في تكرار لمواقف سابقة عند استبداله.

وعلق فليك على تصرف اللاعب قائلاً: "كان محبطًا بعض الشيء لأنه حصل على بطاقة صفراء وكنا بحاجة لتغيير لاعبين.. الجميع يريد اللعب، وهو شاب ويعتقد أنه قادر على اللعب 100 دقيقة.. هذه روح تنافسية جيدة، ولا أرى أي مشكلة في الأمر."

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

