خاص .. قرار جديد فى الأهلي من توروب عن مدافع الفريق

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للفريق قرر منح المغربى أشرف داري مدافع الفريق فرصة خلال مباريات كأس عاصمة مصر قبل الحكم عليه بشكل نهائى سواء بالاستمرار أو الرحيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن المدير الفنى لم يشاهد اللاعب فى الملعب منذ توليه مهمة تدريب الفريق بسبب الإصابات المتكررة .

وأبعدت الإصابات أشرف داري عن المشاركة مع الأهلي فى فترات طويلة منذ التعاقد معه .

وطلب توروب من إدارة الأهلي بالتحلي بالصبر للحكم على المغربي أشرف داري فى ظل الرغبة من إدارة النادي بالتعاقد مع مدافع قوي خاصة أن الفريق يعانى من أخطاء كبري منذ بداية الموسم حيث منى مرمى الأهلي بـ 13 هدفا فى 12 مباراة وهو معدل كبير للغاية لم يتعرض له الأهلي من قبل .

لا صحة لعودة توفيق وحمدي الى الأهلي

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول امكانية عودة كل من اكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري وحمدى فتحي لاعب الوكرة القطري ولاعبى الأهلي السابقين الى الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن النادي لم يفكر مطلقا في الدخول مفاوضات مع اكرم توفيق خاصة ان اللاعب رحل بكامل ارادته فى الانتقالات الماضية الى الدوري القطري ورفض التجديد للأهلي ولم يحدث اى تواصل منذ ذلك الوقت .

وأشارت المصادر الى أنه بالفعل تم التباحث حول عودة حمدى فتحى ولكن اللاعب طلب التوقيع لمدة 5 سنوات بالاضافة الى عقد مالي كبير كل موسم وهو ما تم رفضه تماما .

ملفات مهمة فى الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في المرحلة القادمة.

وخلال الجلسة استعرض المجلس الرؤية الشاملة لشركات الأهلي الأربع، وهي شركات «كرة القدم والمنشآت الرياضية والخدمات والإنتاج الإعلامي»، حيث ناقش المجلس الموقف المالي والأرباح التي تم تحقيقها خلال الدورة السابقة والرؤية المستقبلية لكل شركة في المرحلة القادمة، لضمان زيادة العائد على الاستثمار باعتبارها الأذرع الاستثمارية المستدامة التي تحقق الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة في كافة القطاعات، وللوفاء بالمتطلبات والأعباء المالية الضخمة سواء في نفقات التشغيل أو الصيانة، نتيجة للتطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية وزيادة أفرع النادي والخدمات المقدمة للأعضاء، وبما يضمن استمرار ريادة الأهلي على كافة المستويات.

كما حرص المجلس على توجيه الشكر لمجالس إدارات الشركات الأربع، سواء السابقة أو الحالية، وحثها على العمل المستمر برؤية مستقبلية شاملة لتلبية طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

وخلال الجلسة استعراض المجلس رؤية شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وحجم التطورات التي يشهدها مشروع المدينة الرياضية بفرع النادي بالشيخ زايد، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لمشروعات المدينة، وفي مقدمتها الاستاد الرياضي والدراسات التي تقوم بها الشركة لإنشاء أفرع جديدة للأهلي.

وفي شركة الأهلي لكرة القدم استعرض المجلس عقود الرعاية الجديدة بداية من الموسم القادم، بالإضافة إلى العقود التجارية التي قامت بها وما سوف يتم تحقيقه خلال المرحلة القادمة.

كذلك استعرض المجلس الموقف المالي لشركة الأهلي للخدمات والمشروعات الجديدة التي سوف تقدمها للأعضاء وكافة المستفيدين من أنشطتها وخدماتها المختلفة. كما استعرض المجلس الرؤية الخاصة بشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والتطوير المستمر لقناة الأهلي خلال المرحلة القادمة.