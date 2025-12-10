إنجاز مستحق.. رسالة شكر من جمعية مهندسي الطائرات المصرية لـ مصر للطيران

وجهت جمعية مهندسي الطائرات المصرية برئاسة المهندسة أماني النجار، رئيس الجمعية رسالة شكر وتقدير إلى مهندسي الطيران بالشركة الوطنية مصر للطيران، على الأداء المتميّز والعمل الاحترافي الذي قدموه خلال أزمة التحديثات الأخيرة التي عاشتها طائرات إيرباص طراز A320.

أثنت جمعية مهندسي الطائرات المصرية، على جهود مهندسي الطائرات وما أظهروه من سرعة في الاستجابة وجهد متفانٍ في إنجاز التحديثات البرمجية اللازمة لطائرات Airbus A320 التابعة لمصر للطيران، خلال وقت قياسي، وبدون أي تأثير على انتظام جدول الرحلات.

قالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، “لقد أثبتتم من خلال هذه المبادرة العاجلة مدى التزامكم بمعايير السلامة والجودة، وحرصكم على الحفاظ على سلاسة العمليات التشغيلية، مع مراعاة جداول التشغيل الدقيقة وراحة الركاب”.

تابعت: “إن هذا الانجاز يستحق بجدارة خطابات الثناء التي وصلت إلى الشركة، وما هو إلا دليل صادق على قدرات مهندسي مصر للطيران وكفاءتهم العالية”.

أكدت جمعية مهندسي الطائرات المصرية:" إننا إذ نعبر عن اعتزازنا بكم، نؤكد أن مثل هذا الأداء ليس بغريب على فريق متمرس ومخلص، وله دور كبير في رفع سمعة مصر للطيران، وتعزيز ثقة عملائها، والمساهمة في تعزيز مكانتها كناقلة وطنية رائدة في مجال الطيران المدني".