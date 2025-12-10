قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إجراؤه عملية جراحية.. وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الكابتن حسن شحاته
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صودا الخبز لإعادة مصابيح السيارة جديدة.. حقيقة أم خدعة؟

عزة عاطف

تعد ظاهرة اصفرار وضبابية المصابيح الأمامية البلاستيكية (البولي كربونات) أمرًا شائعًا في السيارات المعرضة لعوامل الطقس القاسية مثل الشمس والحرارة والمطر. 

تحدث هذه الظاهرة بسبب أكسدة (Oxidation) طبقة البولي كربونات بمرور الوقت، حيث تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى تكسير الطبقة الواقية الشفافة، مما يجعل المصابيح باهتة وغائمة. 

لا تؤثر هذه الضبابية فقط على المظهر الجمالي للسيارة، بل وتقلل بشكل كبير من ناتج الضوء، مما يشكل خطرًا على الرؤية والسلامة أثناء القيادة الليلية.

الدور الكاشط لبيكربونات الصوديوم

تأتي هنا فكرة استخدام صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) كحل منزلي رخيص وسهل. 

صودا الخبز هي في الأساس مادة كاشطة خفيفة، وعند مزجها بالماء الدافئ (أو الخل لزيادة الفعالية)، يمكنها أن تعمل على إزالة بعض العيوب السطحية الخفيفة والتراكمات. 

فهي تعمل على تقشير الأوساخ السطحية التي تسبب العكارة، بطريقة مشابهة للتكتيكات المستخدمة لاستعادة الزجاج الأمامي الملطخ. 

ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أن صودا الخبز تقدم عادةً نتائج مؤقتة تتطلب إعادة تطبيق متكرر، وقد لا تكون فعالة ضد الأضرار العميقة للأكسدة.

أساسيات التنظيف بالمواد المنزلية

لتنظيف المصابيح الأمامية باستخدام صودا الخبز، يجب تجميع الأساسيات والعمل ببطء وحذر. 

تشمل المواد المطلوبة صودا الخبز، وقطعة قماش من الألياف الدقيقة، وماء دافئ، ويمكن إضافة معجون الأسنان لزيادة قوة التقشير الكاشط. 

يفضل أيضًا استخدام شريط لاصق (Masking Tape) لتغطية الطلاء المحيط بالمصباح لحمايته.

 

طرق تنظيف مصابيح السيارة 

  • التحضير والتطبيق: يتم مزج صودا الخبز مع كمية قليلة من الماء الدافئ (أو الخل) لتكوين عجينة سميكة.
  • الفرك والمسح: توضع العجينة على المصباح، وتفرك بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة أو إسفنجة بحركات دائرية.
  • الشطف والحماية: بعد الفرك، يجب شطف المصابيح جيدًا بالماء ثم تجفيفها بقطعة قماش ناعمة. 

وللحفاظ على النتائج ومنع الأكسدة المستقبلية، يوصي الخبراء بتطبيق مانع تسرب (UV Sealant) أو طبقة. 

على الرغم من أن صودا الخبز تعد آمنة نسبيًا، إلا أن الإفراط في الفرك أو استخدام مواد كاشطة قوية أو أدوات خشنة يمكن أن يسبب خدوشًا دقيقة في عدسة المصباح البلاستيكية، مما يزيد الضبابية سوءًا على المدى الطويل. 

لذا، يجب دائمًا تطبيق ضغط خفيف وحركات لطيفة، وفي حالة الاصفرار الشديد الذي اخترق العدسة بعمق، قد تكون مجموعات ترميم المصابيح الأمامية التجارية هي الحل الأكثر فعالية والجذري.

مصابيح السيارة بيكربونات الصوديوم تنظيف مصابيح السيارة صيانة السيارة أعطال السيارات

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

أشرف حكيمي

اتفاق جديد بين أشرف حكيمي وباريس سان جيرمان قبل أمم أفريقيا

تاتيانا هيني

تاتيانا هيني أول امرأة ترأس إدارة نادٍ ألماني

سموحة

اجتماع موسّع بين مجلس إدارة نادي سموحة والمرشحين السابقين

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

