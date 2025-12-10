مدبولي: من حق المواطن أن ينتقد ولكن ليس حقه الترويج لأكاذيب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا امام عصر جديد من المعلومات الانفتاح المعلوماتي على مواقع التواصل الاجتماعي .



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :" المواطن لديه الحرية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ".



وتابع مدبولي :" من حق المواطن ان ينتقد في إطار القوانين التي تحكم الدولة ولكن ليس من حق المواطن الترويج لشيء غير أخلاقي او أكاذيب والشيء الرادع هو السرعة والحسم في تطبيق القوانين ".

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.