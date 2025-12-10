قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟
محافظات

محافظة الجيزة توقّع بروتوكولًا للتوسع في تشغيل السكوتر الكهربائي لتعميم وسائل النقل الذكية

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
أحمد زهران

وقّعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع شركة رابيت موبيلتي للتوسع في تشغيل خدمات التنقّل الأخضر داخل نطاق المحافظة وذلك عبر التطبيق الإلكتروني في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لدعم أنماط النقل الحضاري المستدام.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات نقل الأفراد باستخدام السكوترات الكهربائية (الرابيت) داخل شوارع الجيزة، كأحد الوسائل الصديقة للبيئة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط خفض الانبعاثات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.


ولفت إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات المبتكرة التي تُسهم في تحسين الحركة داخل الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، بما يحقق سيولة مرورية، ويقدّم خدمات ذكية وسهلة الاستخدام للجمهور.


شهد توقيع البروتوكول كلٌّ من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة وكمال حسن كمال الدين الصويني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وفيصل جاد مدير عمليات الشركة بمحافظة الجيزة. 

وأكد المهندس عادل النجار عقب توقيع البروتوكول أن المحافظة ستقدّم الدعم التنظيمي واللوجستي لتسهيل عمل الشركة، من خلال التنسيق مع الأحياء والمدن وتذليل العقبات الإدارية، إلى جانب التوعية المجتمعية بمفاهيم التنقّل الأخضر واستخدام منصاتها الرسمية للتعريف بالخدمة وضمان بيئة تشغيلية آمنة.

كود خصم على أول رحلة


نوه محافظ الجيزة بأنه تم الاتفاق مع الشركة على أن توفّر للمواطنين إمكانية الحصول على Promo Code حصري عند التسجيل عبر QR Code ؛  بهدف تشجيعهم على استخدام الخدمة في إطار نشر ثقافة التنقّل الأخضر البروموكود: GIZARBT وبمنح الرحلة الأولى مجانًا بحد أقصى 40 جنيهًا.
 

وتابع النجار  “نتطلع إلى أن يكون هذا المشروع خطوة أولى نحو تعميم حلول التنقّل الأخضر في مختلف أحياء المحافظة، وتشجيع المواطنين وخاصة الشباب على استخدام وسائل نقل بديلة تُسهم في تقليل الازدحام وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة داخل الجيزة".

ومن جانبه، قال كمال حسن كمال الدين الصويني: “نفخر بحصولنا على رخصة التنقّل الأخضر من محافظة الجيزة، وهي خطوة تعزّز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتمثل دليلًا على قدرة الشركات الناشئة المحلية على تقديم حلول نقل متطورة تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال الاستدامة.”

