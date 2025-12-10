محافظة الجيزة توقّع بروتوكولًا للتوسع في تشغيل السكوتر الكهربائي لتعميم وسائل النقل الذكية

وقّعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع شركة رابيت موبيلتي للتوسع في تشغيل خدمات التنقّل الأخضر داخل نطاق المحافظة وذلك عبر التطبيق الإلكتروني في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لدعم أنماط النقل الحضاري المستدام.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات نقل الأفراد باستخدام السكوترات الكهربائية (الرابيت) داخل شوارع الجيزة، كأحد الوسائل الصديقة للبيئة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط خفض الانبعاثات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.



ولفت إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات المبتكرة التي تُسهم في تحسين الحركة داخل الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، بما يحقق سيولة مرورية، ويقدّم خدمات ذكية وسهلة الاستخدام للجمهور.



شهد توقيع البروتوكول كلٌّ من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة وكمال حسن كمال الدين الصويني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وفيصل جاد مدير عمليات الشركة بمحافظة الجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار عقب توقيع البروتوكول أن المحافظة ستقدّم الدعم التنظيمي واللوجستي لتسهيل عمل الشركة، من خلال التنسيق مع الأحياء والمدن وتذليل العقبات الإدارية، إلى جانب التوعية المجتمعية بمفاهيم التنقّل الأخضر واستخدام منصاتها الرسمية للتعريف بالخدمة وضمان بيئة تشغيلية آمنة.

كود خصم على أول رحلة



نوه محافظ الجيزة بأنه تم الاتفاق مع الشركة على أن توفّر للمواطنين إمكانية الحصول على Promo Code حصري عند التسجيل عبر QR Code ؛ بهدف تشجيعهم على استخدام الخدمة في إطار نشر ثقافة التنقّل الأخضر البروموكود: GIZARBT وبمنح الرحلة الأولى مجانًا بحد أقصى 40 جنيهًا.



وتابع النجار “نتطلع إلى أن يكون هذا المشروع خطوة أولى نحو تعميم حلول التنقّل الأخضر في مختلف أحياء المحافظة، وتشجيع المواطنين وخاصة الشباب على استخدام وسائل نقل بديلة تُسهم في تقليل الازدحام وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة داخل الجيزة".

ومن جانبه، قال كمال حسن كمال الدين الصويني: “نفخر بحصولنا على رخصة التنقّل الأخضر من محافظة الجيزة، وهي خطوة تعزّز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتمثل دليلًا على قدرة الشركات الناشئة المحلية على تقديم حلول نقل متطورة تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال الاستدامة.”