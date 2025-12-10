السعودية تنفذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين بتهريب مخدرات في مكة المكرمة

نفذت السلطات السعودية، يومي الثلاثاء والأربعاء، أحكام الإعدام تعزيرا بحق ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية بعد إدانتهم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتهريب مواد مخدرة إلى داخل المملكة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق جبريل آدم محمد آدم، وهو مواطن سوداني ضبط بحوزته كوكايين مخبأ داخل أحشائه أثناء محاولته تهريب المخدر إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم في الجريمة، وأن الحكم اكتسب الصفة النهائية بعد مروره بمراحل الاستئناف وتصديقه من المحكمة العليا، قبل صدور الأمر الملكي بتنفيذه.

وفي حادثة منفصلة، أفادت الوزارة في بيان آخر صادر الثلاثاء بأن السلطات نفذت حكم القتل تعزيرا بحق عبدالباري محمد صادق وجان كل مطمئن، وهما مواطنان أفغانيان أدينا بتهريب وجلب مادة الميثامفيتامين المخدرة إلى المملكة.

وأشارت الداخلية إلى أن الحكم بحق الجانيين أصبح نهائيًا بعد استكمال الإجراءات القضائية، ليجري تنفيذ الإعدام بهما في منطقة مكة المكرمة بتاريخ 9 ديسمبر 2025 الموافق 18 جمادى الآخرة 1447هـ.

وتؤكد الوزارة في بياناتها المتكررة استمرار المملكة في مواجهة جرائم تهريب وترويج المخدرات بكل حزم وفق الأنظمة المعمول بها.