خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟
أخبار العالم

السعودية تنفذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين بتهريب مخدرات في مكة المكرمة

القسم الخارجي

نفذت السلطات السعودية، يومي الثلاثاء والأربعاء، أحكام الإعدام تعزيرا بحق ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية بعد إدانتهم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتهريب مواد مخدرة إلى داخل المملكة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق جبريل آدم محمد آدم، وهو مواطن سوداني ضبط بحوزته كوكايين مخبأ داخل أحشائه أثناء محاولته تهريب المخدر إلى المملكة.

 وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم في الجريمة، وأن الحكم اكتسب الصفة النهائية بعد مروره بمراحل الاستئناف وتصديقه من المحكمة العليا، قبل صدور الأمر الملكي بتنفيذه.

وفي حادثة منفصلة، أفادت الوزارة في بيان آخر صادر الثلاثاء بأن السلطات نفذت حكم القتل تعزيرا بحق عبدالباري محمد صادق وجان كل مطمئن، وهما مواطنان أفغانيان أدينا بتهريب وجلب مادة الميثامفيتامين المخدرة إلى المملكة. 

وأشارت الداخلية إلى أن الحكم بحق الجانيين أصبح نهائيًا بعد استكمال الإجراءات القضائية، ليجري تنفيذ الإعدام بهما في منطقة مكة المكرمة بتاريخ 9 ديسمبر 2025 الموافق 18 جمادى الآخرة 1447هـ.

وتؤكد الوزارة في بياناتها المتكررة استمرار المملكة في مواجهة جرائم تهريب وترويج المخدرات بكل حزم وفق الأنظمة المعمول بها.

